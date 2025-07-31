  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Kompleks mieszkalny Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$533,695
BTC
6.3481958
ETH
332.7360820
USDT
527 655.9773394
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
Zostawić wniosek
ID: 33347
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Moda Acacia TV: Życie z widokiem na morze na wyspie Al Marjan

Moda TV Acacia z wdziękiem wznosi się na prestiżowych wybrzeżach wyspy Al Marjan w Ras Al Khaimah. Zaprojektowany przez światowej sławy Conin International, to architektoniczne arcydzieło harmonijnie łączy naturalne elementy z wyrafinowaną sztuką.

Główne cechy projektu

  • Cena: od 1,96 mln AED do 13,39 mln AED
  • Powierzchnia: od 55 m ² do 523 m ²
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Rodzaje domów:

  • 1-3 pokojowe apartamenty
  • Penthouses 4 sypialnie

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2027

50 / 50 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2027

  • 10% przy rezerwacji
  • 40% podczas budowy
  • 50% po zakończeniu

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Gotówka akceptowana w Rosji Ruble, Euro, Dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Moda TV Mieszkańcy Acacia mają dostęp do:

  • Lush zielone krajobrazy
  • Ścieżki spacerowe
  • Obszary relaksacyjne i grillowe
  • Obszary zabaw dla dzieci
  • State- of-the-art siłownia
  • Relaks parowy i sauna
  • Baseny dla dorosłych i dzieci
  • Inne udogodnienia premium

Lokalizacja i dostępność transportu
Kompleks jest dogodnie położony do kluczowych atrakcji:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minut
  • Wynn Resort - 8 minut
  • Umm Al Quwain - 10 minut
  • Al Hamra Zakupy Mall - 10 minut
  • Al Hamra Village - 15 minut
  • Międzynarodowe Lotnisko Ras Al Khaimah - 30 minut
  • Międzynarodowe Lotnisko w Dubaju (DXB) - 55 minut

Dlaczego wybrałeś Fashion TV Acacia?

  • Produkt gotowy: w pełni umeblowane obudowy - gotowe do przeniesienia lub przekazania bezpośrednio po zakończeniu.
  • Apel inwestycyjny: prestiżowe położenie na wyspie Al Marjan gwarantuje wzrost wartości.
  • Rozwinięta infrastruktura: spa, centrum fitness, tereny dla dzieci i inne udogodnienia w kompleksie.
  • Wygodne logistyka: bliskość lotnisk i centrów handlowych.
  • Estetyka i komfort: malownicze widoki na wybrzeże i jakość konstrukcji premium.

Lokalizacja na mapie

Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Rezydencja Aquamarine Beach Residences - SOBHA SINIYA ISLAND
Umm Al Quwain, Emiraty Arabskie
od
$302,962
Zespół mieszkaniowy Novyy zhiloy kompleks Golf Vista Heights v rayo
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$206,849
Zespół mieszkaniowy
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$857,490
Zespół mieszkaniowy Prestigious complex of villas Selvara in Grand Polo Clubs & Resorts, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,79M
Zespół mieszkaniowy New residence LAGOON views (Phase 2) with swimming pools, gardens and entertainment areas, Golf city (Damac Hills), Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$284,581
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
od
$533,695
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Seaside Residence with swimming pools and a cinema, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Emiraty Arabskie
od
$635,505
Oferujemy apartamenty z przestronnymi balkonami i panoramicznym widokiem.Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania, siłownię, trawnik i kino na świeżym powietrzu, pole golfowe.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrast…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Zespół mieszkaniowy Azizi Zain
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$465,205
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w elitarnym kompleksie mieszkalnym Azizi Zain w tętniącej życiem dzielnicy Jebel Ali Village! Dużo udogodnień! Niedaleko metra! Świetna opcja na życie, sprzedaż lub wynajem! Będziemy odbierać mieszkania z korzystnym kredytu hipotecznego lub raty w ZEA! Wyposażenie: grill, miejsce…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dzielnica mieszkaniowa An exclusive collection with a stunning view
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$95,89M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
29 rezydencji, od czterech do sześciu apartamentów z sypialniami, a także ekskluzywny apartament z siedmioma sypialniami.Każda rezydencja na wzgórzu oferuje prywatność w postaci zapierających dech w piersiach widoków na nieskazitelny horyzont. Po przyjeździe, jesteś witany przez specjalne lo…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje