Kompleks mieszkalny Radisson Blu Hotel & Residences

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!

Radisson Blu Hotel & Residences znajduje się w samym sercu centrum kultury i biznesu RAK Central.

To idealne połączenie hotelu premium i markowych rezydencji, gdzie luksus spełnia wartość inwestycyjną.

Twoja kluczowa zaleta i idealna inwestycja:

Prestiż marki: Silna międzynarodowa marka gwarantuje wysoki popyt i status.

Pierwsza lokalizacja: Rezydencje znajdują się w epicentrum RAK Central.

Dochody pasywne: Możliwość generowania dochodu z czynszu (zarządzanego przez Radisson Blu Hotel) i wzrostu kapitału.

Kluczowe cechy projektu

361 pokoi w jednym kompleksie z hotelem.

222 rezydencje pod marką Radisson Blu.

Pozostałości:

Cena: od 1,1 mln do 3,2 mln AED

Powierzchnia: od 43,8 m kw do 127,7 m kw

Lokalizacja: RAK Central, Ras Al Khaimah

Typy apartamentów:

Studio

1-3 pokojowe apartamenty

Pokoje hotelowe:

Cena: od 1,3 mln do 3,0 mln AED

Powierzchnia: od 48 m kw do 119.8 m kw

Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah

Typy apartamentów:

Studio

1-2 pokojowe apartamenty

Apartament Stan: W pełni umeblowany

Data dostawy: Q4 2029

70 / 30 Plan płatności:

Wpłata: 20%

Bezinteresowne raty: Q4 2029

10% - przy rezerwacji

60% - podczas budowy

30% - po zakończeniu budowy

Metody płatności:

Transfery bankowe

Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH

Akceptujemy gotówkę w Rosji - ruble, euro, dolary

Infrastruktura i udogodnienia

Radisson Mieszkańcy Blu mają dostęp do:

5 restauracji i barów

SPA

Siłownia

Taras na dachu i bar przy basenie

Sale konferencyjne

Kids Club

Lounge areas

Parking podziemny

24 / 7 bezpieczeństwa i wiele więcej

