  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ras Al Khaimah
  4. Kompleks mieszkalny Radisson Blu Hotel & Residences

Kompleks mieszkalny Radisson Blu Hotel & Residences

Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$306,170
BTC
3.6418312
ETH
190.8839435
USDT
302 705.5351502
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
Zostawić wniosek
ID: 33345
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Ras al-Chajma
  • Miasto
    Ras Al Khaimah

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Deutsch Deutsch
English English
Русский Русский

Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!

Radisson Blu Hotel & Residences znajduje się w samym sercu centrum kultury i biznesu RAK Central.

To idealne połączenie hotelu premium i markowych rezydencji, gdzie luksus spełnia wartość inwestycyjną.

Twoja kluczowa zaleta i idealna inwestycja:

  • Prestiż marki: Silna międzynarodowa marka gwarantuje wysoki popyt i status.
  • Pierwsza lokalizacja: Rezydencje znajdują się w epicentrum RAK Central.
  • Dochody pasywne: Możliwość generowania dochodu z czynszu (zarządzanego przez Radisson Blu Hotel) i wzrostu kapitału.

Kluczowe cechy projektu

361 pokoi w jednym kompleksie z hotelem.
222 rezydencje pod marką Radisson Blu.

Pozostałości:

  • Cena: od 1,1 mln do 3,2 mln AED
  • Powierzchnia: od 43,8 m kw do 127,7 m kw
  • Lokalizacja: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Typy apartamentów:
  • Studio
  • 1-3 pokojowe apartamenty

Pokoje hotelowe:

  • Cena: od 1,3 mln do 3,0 mln AED
  • Powierzchnia: od 48 m kw do 119.8 m kw
  • Rozmieszczenie: Al Marjan Wyspa, Ras Al Khaimah
  • Typy apartamentów:
  • Studio
  • 1-2 pokojowe apartamenty

Apartament Stan: W pełni umeblowany
Data dostawy: Q4 2029

70 / 30 Plan płatności:

Wpłata: 20%
Bezinteresowne raty: Q4 2029

  • 10% - przy rezerwacji
  • 60% - podczas budowy
  • 30% - po zakończeniu budowy

Metody płatności:

  • Transfery bankowe
  • Kryptowaluta - USDT, BTC, ETH
  • Akceptujemy gotówkę w Rosji - ruble, euro, dolary

Infrastruktura i udogodnienia
Radisson Mieszkańcy Blu mają dostęp do:

  • 5 restauracji i barów
  • SPA
  • Siłownia
  • Taras na dachu i bar przy basenie
  • Sale konferencyjne
  • Kids Club
  • Lounge areas
  • Parking podziemny
  • 24 / 7 bezpieczeństwa i wiele więcej

Skontaktuj się z nami, aby zarezerwować najlepsze partie podczas miękkiego startu!

Lokalizacja na mapie

Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence Aqua Dimore with unique swimming pools and green areas in Dubai Science Park, in the center of Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$372,935
Zespół mieszkaniowy Apartments in Astoria complex by Segrex for residence visa with yields starting from 4.9%, in quiet area of JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$175,369
Zespół mieszkaniowy PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,12M
Zespół mieszkaniowy Hartland II Villas — gated complex of villas by Sobha with an international school and green areas in Sobha Hartland, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$16,42M
Zespół mieszkaniowy The Beach House – Fahid Island by Aldar
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$959,538
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Radisson Blu Hotel & Residences
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
od
$306,170
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sapphire
Zespół mieszkaniowy Sapphire
Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$590,411
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 57
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Szafir! Cudowne mieszkania do zamieszkania i inwestycji! Rentowność - od 10% w $! Udogodnienia: najnowocześniejsze baseny, w pełni wyposażona siłownia, plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania i restauracje na miejscu i wiele więcej. …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$546,448
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na trzeci etap kompleksu Sunset Bay na Wyspach Dubaju - wyjątkowe miejsce, gdzie idealna linia brzegowa łączy się z wyrafinowaną elegancją. Ta oaza plażowa jest doskonale zintegrowana z dynamicznym rytmem megapolis, tworząc harmonijną przestrzeń dla życia i…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Zespół mieszkaniowy New residence Elysee with a swimming pool and a spa, JVC, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$347,722
W rezydencji znajduje się siłownia, barbecue, ścieżki rowerowe, ogrody i parki, spa, centrum fitness, basen.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Expo 2020 - 20 minutPort lotniczy Dubaj - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje