Kompleks mieszkalny New Affini Residence with a spa, restaurants and 5-star services, Al Jaddaf, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

Takaya by Union Properties to nowy punkt odniesienia w luksusowym życiu, łączący nowoczesny design z udogodnieniami do cięcia krawędzi i przemyślaną infrastrukturą. Rozwój znajduje się w tętniącej życiem dzielnicy Dubai Motor City, zapewniając łatwy dostęp do głównych atrakcji i innych podst…