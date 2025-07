Kompleks mieszkalny New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE

Evora Residences jest idealnym połączeniem nowoczesnego stylu życia i naturalnej harmonii. Kompleks obejmuje łącznie 77 rezydencji, zapewniając prywatność i przytulność dla każdego rezydenta. Przestronne nowoczesne apartamenty z wysokiej jakości wykończenia są wyposażone we wszystko, co niezbędne do komfortowego życia. Balkony z widokiem na park i tereny zielone dodać uczucie spokoju i odosobnienia.

Projekt oferuje różnorodne udogodnienia do spełnienia wszystkich potrzeb mieszkańców. Na terenie kompleksu znajdują się baseny dla dzieci i dorosłych. Przestronne salony przy basenie są idealne do relaksu. Istnieje w pełni wyposażone fitness rom, cichy pokój jogi i ścieżki joggingu dla aktywnego życia. Ludzie, którzy żyją na świeżym powietrzu, docenią miejsca do grillowania, gdzie można się dobrze bawić z rodziną i przyjaciółmi. Jest tam bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Luksusowe, przestronne lobby tworzy doskonałe wrażenie od pierwszego kroku, a bezpieczeństwo wokół zegara zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Istnieją oddzielne miejsca parkingowe dla gości. Ponadto kompleks jest wyposażony w dachowe panele słoneczne, które podkreślają naszą koncentrację na przyjazności dla środowiska i gospodarce. Evora Mieszkańcy to nie tylko miejsce do życia, to prawdziwe ucieleśnienie komfortu, przytulności i harmonii, gdzie każda chwila jest pełna sensu.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

pomieszczenia wypoczynkowe

grill

wyposażona siłownia

obszar jogi

tor biegania

parking dla gości

przestronne lobby

bezpieczeństwo wokół zegara

plac zabaw dla dzieci

Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.

Plan płatności: 30 / 70

Cechy mieszkania

Zintegrowane urządzenia kuchenne Siemens, Inteligentne rozwiązania domowe, budowa szaf

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Al Furjan jest jednym z najbardziej perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju, który jest idealny zarówno dla życia, jak i dla inwestycji. Wygodne położenie zapewnia równowagę między życiem miejskim a spokojem w atmosferze kraju. To wygodne dla rodzin, młodych profesjonalistów i tych, którzy doceniają wygodny dostęp do wszystkich kluczowych punktów miasta. Al Furjan słynie ze dobrze rozwiniętej infrastruktury, terenów zielonych i bliskości głównych obszarów biznesowych i rozrywkowych. Doskonale rozwinięty łańcuch transportowy, w tym metro, pozwala szybko dotrzeć do niezbędnego miejsca. Obszar otoczony jest przez szkoły, centra handlowe i parki, które czynią go idealnym miejscem do komfortowego życia. Nowoczesne kompleksy mieszkalne oferują różnorodne układy, aby spełnić wszystkie ambicje. Al Furjan łączy wygodę życia miejskiego z przytulnością i prywatnością.