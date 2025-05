Kompleks mieszkalny New Enaya Residences with swimming pools and a co-working area close to Dubai Marina, JVT, Dubai, UAE

Enaya Residences to nowy projekt mieszkaniowy w malowniczej okolicy JVT. Ten projekt łączy elegancję i wygodę. Apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne. Wszystkie rezydencje są przemyślane do ostatniego szczegółu i spełniają najwyższe standardy nowoczesnego zakwaterowania. Każde mieszkanie jest wyposażone we wszystko, co jest potrzebne, co daje odosobnienie i inspirację zarówno do pracy z domu i kreatywnych hobby. Dla tych, którzy cenią funkcjonalność, są apartamenty z badaniami, tworząc idealne warunki dla efektywnej pracy lub hobby. Wnętrza są wykonane ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej estetyki, która harmonijnie pasuje do stylu życia mieszkańców.

Korzyści z życia w Enaya Residences są nie tylko w wysokiej jakości życia, ale w atrakcyjnym i elastycznym planie płatności. Zakup mieszkania z 5% zaliczki, 55% są wypłacane podczas budowy, a pozostałe 40% mogą być wniesione w ciągu 40 miesięcy za pomocą płatności miesięcznych (1%).

Mieszkańcy Enaya Residences będą mogli korzystać ze wszystkich udogodnień kompleksu. Dostępna jest cała niezbędna infrastruktura do komfortowego życia, pozwalająca skupić się na ważnych rzeczach. Pokój fitness oferuje różne możliwości aktywności fizycznej. Kort wiosła jest idealnym miejscem na sport na świeżym powietrzu. Basen dla dzieci to bezpieczne i wesołe miejsce na zajęcia na świeżym powietrzu. Posiada płytkie głębokość i elementy gry, takie jak zjeżdżalnie wodne, i daje dzieciom możliwość dobrej zabawy pod nadzorem rodziców. Obszar współpracy oferuje mieszkańcom wygodną przestrzeń pracy i hobby. Zabezpieczenie wokół zegara sprawia, że mieszkańcy czują się bezpiecznie i spokojnie. Nowoczesne systemy nadzoru wideo uchwyciły kluczowe obszary, co pozwoliło na szybką reakcję na incydenty.

Cechy

bezpieczeństwo wokół zegara

obszar współpracy

sala fitness

baseny dla dzieci i dorosłych

kort wiosła

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w cichej i przytulnej okolicy, ale w pobliżu głównych miejsc zainteresowania: