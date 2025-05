Kompleks mieszkalny New complex of townhouses Watercrest with swimming pools, Meydan, Dubai, UAE

WaterCrest to znakomita kolekcja willi i kamienic. Zanurz się w świat studiowanej elegancji: każdy element projektu, od harmonijnej palety kolorów do bujnych kwitnących ogrodów, tworzy atmosferę spokoju i spokoju. Kompleks, położony w malowniczych ogrodach, zapewnia łatwy dostęp do najlepszych szkół, szpitali i wszystkich możliwości Dubaju.

Dostępne są wille RIVERINE z przestronnymi basenami i kamienicami ALCOVE & ARCADIA z doskonałą dźwiękoszczelnością i różnymi układami kuchennymi.

Wśród wspólnych cech układów i wnętrz można rozróżnić: duże drzwi wejściowe z inteligentnym zamkiem, schody z eleganckich balustrady i marmurowe schody, wszystkie sypialnie posiadają łazienki i przestronne garderoby. Kuchnie są wyposażone w wysokiej jakości urządzenia Smeg: piec gazowy, false draft, built- w piekarniku, zmywarka. Tha łazienki są godne uwagi dla wysokiej jakości europejskich wyrobów sanitarnych Gessi, ceramiczne granitowe podłogi, blaty blatu premium z kamienną powierzchnią i wbudowane w oświetlenie.

Cechy:

baseny dla dzieci i dorosłych

plac zabaw dla dzieci

odkryty plac zabaw

studia fitness i jogi

kino zewnętrzne

System "Smart Home"

Instalacje (70 / 30):

20% - rezerwacja

10% - w ciągu 60 dni od daty rezerwacji

10% - w ciągu 120 dni od daty rezerwacji

5% - w ciągu 240 dni od daty rezerwacji

5% - w ciągu 360 dni po rezerwacji

5% - w ciągu 450 dni od daty rezerwacji

5% - w ciągu 540 dni od daty rezerwacji

5% - w ciągu 720 dni od daty rezerwacji

5% - w ciągu 900 dni od daty rezerwacji

30% - po ukończeniu (czwarty kwartał 2027 r.)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt jest dogodnie zlokalizowany: