Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Velikodolinska selisna gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Velikodolinska selisna gromada, Ukraina

Wełykodołynśke
8
24 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Molodizhne, Ukraina
Dom 6 pokojów
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 660 m²
Piętro 1/1
$430,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/1
$115,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
$16,000
Zostaw prośbę
AtlantaAtlanta
Dom 3 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 3 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
$35,500
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 2 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
$31,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
$85,000
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 4 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/2
23516 Dom na sprzedaż w Velikolinsky Całkowita powierzchnia wynosi 148 metrów kwadratowych. …
$45,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Molodizhne, Ukraina
Dom 7 pokojów
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/3
№ 1120... Oferujemy na sprzedaż przestronny trzypiętrowy dom w Czarnomorsku na ulicy. Gogol.…
$180,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/2
30141 Selling a 2-storey house in Velikodolinskoye, 15 km from Odessa and 8 km from Chernomo…
$85,000
Zostaw prośbę
Vienna PropertyVienna Property
Dom 11 pokojów w Molodizhne, Ukraina
Dom 11 pokojów
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 11
Powierzchnia 594 m²
Piętro 1/3
15139 Sprzedam dom w Czarnomorsku z widokiem na morze. Trzypiętrowy dom z wyposażoną piwnicą…
$449,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/3
20426. Sprzedaż trzypiętrowego domu. Nowoczesne remonty. Są meble. Widok na morze. Wygodny t…
$275,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 3 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/2
29735 Sprzedam dom w Velikolinsky. Powierzchnia całkowita wynosi 113 metrów kwadratowych. Ży…
$45,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 282 m²
Piętro 1/3
№ 2817. Wyłącznie sprzedaż. Sprzedam 3 - x dom nad morzem w miejscowości Novaya Bugo. Pierws…
$420,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Molodizhne, Ukraina
Dom 5 pokojów
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 352 m²
Piętro 1/2
№ 1093.. Dom na sprzedaż. Chernomorsk na ulicy. Zasiłek z pięknym widokiem na jezioro. Powie…
$80,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
20424. Sprzedam dwupiętrowy dom w młodości Żywy stan. Mamy niezbędne meble i sprzęt. Indywid…
$67,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 162 m²
Piętro 1/2
31468 Spacious three-level house for sale. Total area 162 sq. m. m. On the first level ther…
$60,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 2 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/1
30076 Selling a summer cottage in the Yubileiny sports complex, Velikodolinskoye. The house …
$10,500
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
Nr 5819 Oferowane na sprzedaż 2 - x dom na piętrze w kuchni Grand-Dutch. Pomachaj. Całkowita…
$25,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/2
31401A two-story house with an attic is for sale in the Voskhod sports complex, only 15 km f…
$45,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Dom 3 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
27117 Sprzedam dom w okolicy Małej Doliny Całkowita powierzchnia 102 metrów kwadratowych. Za…
$53,500
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Molodizhne, Ukraina
Dom 5 pokojów
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1/2
№ 3828. . . Oferujemy na sprzedaż dom nad jeziorem we wsi. Młodzież na ulicy. Wiśnia. Niemie…
$420,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 3 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/1
29469. Sprzedam capital dom w centrum wsi Velikodolinskoe, 15 km od Odessy. Dom posiada trzy…
$47,500
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 4 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/1
15232 Nowo wybudowany dom na sprzedaż. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Dom to jedno…
$134,777
Zostaw prośbę
Dom 8 pokojów w Wełykodołynśke, Ukraina
Dom 8 pokojów
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 8
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1/3
10461. . . Oferujemy do sprzedaży 3 - x piętro domu na ulicy Szewczenko we wsi. Wielkie powi…
$95,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Velikodolinska selisna gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się