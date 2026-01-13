Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Velikodolinska selisna gromada, Ukraina

4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/10
$60,000
Mieszkanie 4 pokoi w Molodizhne, Ukraina
Mieszkanie 4 pokoi
Molodizhne, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/10
$83,000
Mieszkanie 1 pokój w Wełykodołynśke, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/2
3623 Prol 1- pokój na korzyść. Chciwy. Jest na ustach. Centrala. Całkowita powierzchnia poko…
$15,000
Mieszkanie 3 pokoi w Wełykodołynśke, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Wełykodołynśke, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/5
30911 Selling a three-room apartment with individual heating in Velikodolinskoye. The apartm…
$26,500
Parametry nieruchomości w Velikodolinska selisna gromada, Ukraina

