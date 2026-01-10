Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Usativska silska gromada, Ukraina

Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 141 m²
Piętro 1/2
$130,000
Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
$90,000
Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
$95,000
Dom 10 pokojów w Usatove, Ukraina
Dom 10 pokojów
Usatove, Ukraina
Pokoje 10
Powierzchnia 246 m²
Piętro 1/2
$95,000
Dom 2 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 2 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
$32,000
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 273 m²
Piętro 1/2
$370,000
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
$145,000
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/1
$98,000
Dom 2 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 2 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/2
$35,000
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/1
$98,000
Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
22435 Sprzedam 2-piętrowy dom, nowa budowla, w Usatovo. Powierzchnia całkowita 145 m2 Stan p…
$46,500
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 435 m²
Piętro 1/2
14601 Sprzedaż 2-piętrowego domu z ziemią. Dom jest wyposażony we wszystkie niezbędne urządz…
$85,000
Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/1
29463 Sprzedam dom w centrum Usatovo. Powierzchnia 69 m2 Żywy stan. Komunikacja skończona. D…
$44,000
Dom 5 pokojów w Usatove, Ukraina
Dom 5 pokojów
Usatove, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 242 m²
Piętro 1/2
15327 Sprzedam 2-piętrowy dom w mieście Usatovo. Składa się z 5 oddzielnych pokoi, kuchni, p…
$87,000
Dom 4 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/2
29668 Nowy dwupiętrowy dom na sprzeda ¿w centrum Usatovo. Powierzchnia 124 m2 Przeznaczone d…
$90,000
Dom 3 pokoi w Usatove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Usatove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/1
24390 Sprzedam dom w Usatovo. Łączna powierzchnia 75 m2 Przeprowadzono poważne naprawy. Dom …
$100,000
Dom 6 pokojów w Usatove, Ukraina
Dom 6 pokojów
Usatove, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/3
14752 Sprzedaż działki - 10 hektarów na terenie Kleebrücke. Na terenie znajduje się trzypię…
$55,000
