Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odesa Raion
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
7
Lymanka
3
10 obiektów total found
Dom 8 pokojów w Odessa, Ukraina
Dom 8 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 8
Powierzchnia 540 m²
Piętro 1/3
28430. Wynajmij 3-piętrowy luksusowy dom w Arcadii 540 m2 na 4 poziomach Piwnica - siłownia,…
$10,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Lymanka, Ukraina
Dom 5 pokojów
Lymanka, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/2
27938. Piękny nowoczesny dom w Sauvignon Wynajmij piękny i nowoczesny dom w cichym i przytul…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 3 pokoi w Lymanka, Ukraina
Dom 3 pokoi
Lymanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
30775. Wynajmę dom dwupiętrowy z tarasem w Sauvignon-2. Powierzchnia całkowita 155 m2. Podw…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Dom 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/1
27940. Wynajem domu na 10 Fontana Wysokiej jakości naprawa 3 piętra 5 salonów Jest sauna, s…
$2,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Dom 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/2
27935. Luksusowa rezydencja na ul. Fontana 11. Wspaniały dom 3-poziomowy, powierzchnia całko…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Lymanka, Ukraina
Dom 5 pokojów
Lymanka, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
27952. Oferujemy dom o powierzchni 650 m2 z remontem designerskim. Dom 3-piętrowy 4 poziomy …
$10,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Dom 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
27953. Wynajmij dom na 12 Fontana, punkt orientacyjny - restauracja Ryba Spółdzielnia zamkn…
$8,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 5 pokojów w Odessa, Ukraina
Dom 5 pokojów
Odessa, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/4
27939. Dom przy 9. stacji Bolshoy Fontan 300 metrów Nieprzerwane światło. Ładowanie samochod…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom 4 pokoi w Odessa, Ukraina
Dom 4 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
14992 Wynajmij luksusowy duży dom w dzielnicy Primorsky. Nadaje się na komfortowy pobyt z ro…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
FAKTOR
Języki komunikacji
Русский, Українська
Dom w Odessa, Ukraina
Dom
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Komfort, autonomiczny, nowoczesny dom na całe życie. Obszar: 1 piętro - 147 m ² 2 piętro (ma…
$429,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się