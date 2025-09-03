Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Ukraina
  Odesa Raion
  3. Odesa Raion
  Nieruchomości komercyjne
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Odesa Raion, Ukraina

Odessa
265
267 obiektów
Nieruchomości komercyjne 79 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 79 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 79 m²
30226. Wynajmę biuro w centrum biznesowym przy Bulwarze Francuskim 66/2. Biuro typu gabineto…
$990
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 62 m²
30297. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$745
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 1 893 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 1 893 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 1 893 m²
17011. Do wynajęcia pod dowolny rodzaj działalności. Wolnostojący kompleks handlowo-przemysł…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 45 m²
31566. Całkowicie, dobry, ozdobny, vorisne, łatwo psujący się. Fasada, baza. Roztashuvann…
$285
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 221 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 221 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 221 m²
24714. Biuro do wynajęcia w centrum miasta przy ul. Grecki. Centrum biznesowe Papa Costa. Po…
$3,315
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 76 m²
24093 Wynajmę lokal na Placu Soborna. Powierzchnia całkowita 76 mkw. Lokal jest po remoncie.…
$1,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 210 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 210 m²
29604. Wynajmujemy biuro w centrum miasta w Pokrovsky Business Center przy ul. Żukowskiego. …
$2,100
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 140 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 140 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 140 m²
26048. Wynajmę front na ulicy Nechipurenko. Powierzchnia całkowita 140 mkw. Składa się z hal…
$1,170
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 145 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 145 m²
30242. Wynajmę biuro w centrum handlowym Kadorr City Mall na Genuezskaya bez prowizji. Biur…
$1,805
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 59 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 59 m²
30295. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$760
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 62 m²
30447. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$924
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 750 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 750 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 750 m²
Oddam Primishillę producentowi. Sto, Malar, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć pięter, o…
$3
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 63 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 63 m²
30271. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$880
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 61 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 61 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 61 m²
30453. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$910
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 125 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 125 m²
27304. Powierzchnia biurowa do wynajęcia w Olvia Business Center. Wiceadmirał Żukow. Powierz…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 215 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 215 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 215 m²
№3129. Miejsca biurowe do wynajęcia przy ulicy Shchepkina Street/Torgovaya. Fasada, odnowion…
$2,570
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 129 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 129 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 129 m²
28429. Bez prowizji. Biuro do wynajęcia w 18 Zhemchuzhina. Powierzchnia całkowita 129 mkw. O…
$1,290
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 73 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 73 m²
30293. Wynajmę biuro w nowym centrum biznesowym od Kadorr na Italian Boulevard. Powierzchnia…
$875
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 120 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 120 m²
17594. Do wynajęcia lokal w centrum miasta. Lokale biurowe o łącznej powierzchni 84 mkw. …
$960
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 83 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 83 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 83 m²
30330. Wynajmę biuro w centrum biznesowym na French Boulevard. Biuro typu gabinetowego o pow…
$1,030
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 56 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 56 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 56 m²
30229. Wynajem biura bez prowizji (0%) w centrum biznesowym na French Boulevard. Biuro widok…
$1,120
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 69 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 69 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 69 m²
30838. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$900
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 200 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 200 m²
30248. Wynajmę lokal frontowy w kompleksie mieszkaniowym Milos. Klubnichny pereulok/posmitno…
$1,200
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 112 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 112 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 112 m²
28428. Bez prowizji. Biuro do wynajęcia w 18 Zhemchuzhina. Powierzchnia całkowita 112 mkw. O…
$1,120
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 63 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 63 m²
30473. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$875
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 63 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 63 m²
30646. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$942
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 36 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 36 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 36 m²
29361 Oferujemy do wynajęcia miejsce w centrum miasta. Powierzchnia całkowita 36 m2. Powierz…
$400
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 88 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 88 m²
30763. Biuro do wynajęcia w Arkadii przy ulicy Zhemchuzhina 26. Genueńczyk. Biuro z dwoma ta…
$800
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 76 m²
24118. Biuro do wynajęcia w nowym centrum biznesowym od Cadorre przy Bulwarze Włoskim. Powie…
$950
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 538 m² w Odessa, Ukraina
Nieruchomości komercyjne 538 m²
Odessa, Ukraina
Powierzchnia 538 m²
16244 Biuro do wynajęcia w kompleksie mieszkaniowym Sigurd Hall. Zakończono kosztowny, desig…
$5,400
za miesiąc
