
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Odessa
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Odessa, Ukraina

Mieszkanie

2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Odessa, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 10/20
$260
za miesiąc

Mieszkanie 3 pokoi w Odessa, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Odessa, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 134 m²
Piętro 10/10
29180... Apartament do wynajęcia w Patrician Residential kompleks - prestiżowy nowy budynek …
$1,000
za miesiąc

