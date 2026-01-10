Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Nerubajska silska gromada, Ukraina

31 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
$52,500
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
$70,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/1
$90,000
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/2
$76,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
$30,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/3
$85,000
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 8 pokojów w Nerubaiske, Ukraina
Dom 8 pokojów
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 8
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/2
$130,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Nerubaiske, Ukraina
Dom 7 pokojów
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$135,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
$110,000
Zostaw prośbę
Moya7yaMoya7ya
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
$76,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/1
$57,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Velyka Balka, Ukraina
Dom 3 pokoi
Velyka Balka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/1
$95,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Altestove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Altestove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
$26,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/2
$85,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
$38,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/2
$62,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
$75,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Altestove, Ukraina
Dom 3 pokoi
Altestove, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
8936. Oferujemy na sprzeda? 2 - x pi? tro dom w Altestowo. Powierzchnia 55 m2 Przeznaczony n…
$13,500
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/2
$50,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Altestove, Ukraina
Dom 5 pokojów
Altestove, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
23 tysiące. Sprzedam 3-pi? trowy dom w pobli? u miasta w milczeniu leśno-stepowej strefie ob…
$390,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
24572 Sprzedam nowy dwupiętrowy dom 20 minut jazdy od Odessy. Powierzchnia 120 m2 Dom został…
$67,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/1
24862 Sprzedam dom na ulicy. Łączna powierzchnia 56 m2 Stan mieszkalny, ale potrzebuje śwież…
$23,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Altestove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Altestove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/3
№ 5704 Oferujemy na sprzeda? 3 - x pi? trowy dom w pobli? u ujścia. Powierzchnia 150 m2 Nowo…
$50,000
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Nerubaiske, Ukraina
Dom 12 pokojów
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 12
Powierzchnia 520 m²
Piętro 1/2
26545 Sprzedam dwupiętrowy dom na ulicy. Powierzchnia 520 m2 Zaprojektowany na 12 pokoi. Jes…
$179,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 1/2
15058 Sprzedam dwupiętrowy dom w wsi Nerubaiskoe. Morze jest w pobliżu i ujścia Hajibeevsky.…
$35,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/2
22562 Nowy 2-pi? trowy dom na sprzeda?, 2023 rok budowy. Powierzchnia 122 m2 Nowoczesne napr…
$100,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Altestove, Ukraina
Dom 4 pokoi
Altestove, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/1
15494 Sprzedam przytulny dom nad brzegiem ujścia Hajibey i niedaleko sosnowego lasu. Altesto…
$45,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
22100 Nowy niezwykły dom w obszarze NATI / Nerubayskoe. Dom został zbudowany dla siebie z mu…
$80,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Nerubaiske, Ukraina
Dom 5 pokojów
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 158 m²
Piętro 1/2
12986 Na sprzedaż oferowany jest dwupiętrowy dom w s. Nerubaisky. Podwórze wyłożone jest…
$170,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Nerubaiske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Nerubaiske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/2
24606 Sprzedam duży dwupiętrowy dom w centrum Nerubaysky. Dom jest zbudowany z powłoki i izo…
$100,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Nerubajska silska gromada, Ukraina

