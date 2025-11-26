Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Krasnosilska silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Krasnosilska silska gromada, Ukraina

19 obiektów
Mieszkanie 2 pokoi w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 10/12
$47,000
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Mieszkanie 2 pokoi w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/12
$38,500
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 10/13
25235. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w nowym budynku we wsi. Kotowski. Znajduje się na środ…
$26,000
Ness Wii Market
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 5/13
23191. Sprzedam mieszkanie na osiedlu Nowa Europa. Powierzchnia całkowita 28 mkw. Stan od bu…
$22,000
Mieszkanie 3 pokoi w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1/14
20303 Sprzedam trzypokojowe mieszkanie przy ul. Szkoła we wsi Kotovskogo. Mieszkanie ma got…
$51,000
Mieszkanie 2 pokoi w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/1
19762 2-pokojowe mieszkanie we wsi Kotovskogo. Dobrze utrzymany, mocny dom. Naprawa została …
$21,000
Estate Service 24
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/12
30039 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu Nowa Europa. Bezpieczne drugie piętro. Powie…
$27,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 3/3
29948 Sprzedam mieszkanie na osiedlu Yaspis. Jasne mieszkanie po nowym, nowoczesnym remoncie…
$20,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/12
29691. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym Nowa Europa. Po…
$30,000
Aura
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 8/12
24886 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Nowa Europa. Przestronne mie…
$26,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 5/12
27803. Sprzedam mieszkanie na osiedlu Nowa Europa. Powierzchnia całkowita 28 mkw. Okna wych…
$19,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 7/13
30730. Sprzedam jednopokojowe mieszkanie na osiedlu Nowa Europa Powierzchnia całkowita 36 mk…
$23,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/16
23761 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Nowa Europa. Znajduje się…
$25,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/3
29794 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie na osiedlu Jaspis. Powierzchnia całkowita 39 mkw. Mi…
$34,900
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2/12
20604. Sprzedaż mieszkania jednopokojowego na osiedlu "Nowa Europa". Od budowniczego. Powier…
$22,700
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 10/12
22890 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w nowym budynku murowanym na osiedlu Jantarnyj Powie…
$42,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/10
24853 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu Yantarny. Znajduje się w nowym domu. Ściany …
$37,000
Mieszkanie 1 pokój w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/11
19636 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie po remoncie na poziomie europejskim w kompleksie mie…
$39,500
Mieszkanie 2 pokoi w Ilichanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Ilichanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 12/13
$27,000
Parametry nieruchomości w Krasnosilska silska gromada, Ukraina

