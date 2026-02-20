Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Karolino Bugazka silska gromada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Karolino Bugazka silska gromada, Ukraina

8 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 6 pokojów
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 198 m²
Piętro 1/2
10247 Sprzedam dom z fabułą w Karolinie - Bugaz. Na parterze: salon, sypialnia, łazienka. Na…
$205,000
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Zatoka, Ukraina
Dom 7 pokojów
Zatoka, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/2
14180. Sprzedam 2-piętrowy dom w wiosce Zatok blisko morza. 7 oddzielnych pokoi, studio kuch…
$145,000
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 9 pokojów
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 9
Powierzchnia 370 m²
Piętro 1/3
№ 2816. Oferowany na sprzedaż dom drogą morską w pos. Karolina - Bugaz. Łączna powierzchnia …
$240,000
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Dom 3 pokoi w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 3 pokoi
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/3
№ 2562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$30,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 4 pokoi
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
19752. Na sprzedaż domek zimowy na Carolina Bugaz z widokiem na morze. Dwa duże tarasy, gara…
$105,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 5 pokojów
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/3
$90,000
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Zatoka, Ukraina
Dom 1 pokój
Zatoka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/4
10499 . . . W sprzedaży część domu we wsi. Zatok nad brzegiem morza. Łączna powierzchnia 26 …
$18,000
Zostaw prośbę
Dom 15 pokojów w Karolino Buhaz, Ukraina
Dom 15 pokojów
Karolino Buhaz, Ukraina
Pokoje 15
Powierzchnia 1 300 m²
Piętro 1/4
15887 Sprzedam 4-piętrowy dom na brzegu morza, między morzem a ujściem rzeki dla rozwoju cen…
$400,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Karolino Bugazka silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się