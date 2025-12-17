Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Ukraina
  2. Ukraina
  Mieszkania
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Fontanska silska gromada, Ukraina

55 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/10
3 mieszkanie w New Brick Complex Fountain Park. Dom jest wynajęty i zajęty. Sąsiedzi dokonal…
$130,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/10
16329. I will sell a one-room apartment in LCD Fountain Park. The total area of 48 sq.m. The…
$36,000
Mieszkanie 3 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 5/10
29165. Sprzedam trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Fontanka City. Widok na morze. Powierzchn…
$55,000
Mieszkanie 3 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/5
13286 On sale three-room apartment by the sea. The total area of 90 sq.m. House built of re…
$45,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 7/10
30734 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Riviera Gardens Mieszkanie z…
$28,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
29189. Sprzedam jednopokojowe mieszkanie na osiedlu Riviera Gardens. Powierzchnia całkowita…
$23,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 7/10
19990 Sprzedaż mieszkania jednopokojowego na Osiedlu Fountain Park. Powierzchnia całkowita …
$34,500
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
24486 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Riviera Gardens. Wygodna pod…
$26,500
Mieszkanie 2 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/10
$84,999
Mieszkanie 3 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 7/21
23443 Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Avtorsky District. Stan poch…
$65,000
Mieszkanie 2 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
25607.. Na sprzedaż 2-piętrowa kamienica w elitarnym kompleksie mieszkaniowym. Cegła, powier…
$105,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/11
13364 On sale one-room apartment with repair, furniture and appliances in the residential co…
$54,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 2/11
11605 Selling a smart apartment. The condition from the builders. Metal-plastic windows with…
$17,500
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/10
20798 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie na osiedlu Park Fontanov. Mieszkanie jest nowocześni…
$44,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 9/11
22759 Na sprzedaż jednopokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Avtorsky Fontanka. Spr…
$55,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 5/10
30212 Jednopokojowe mieszkanie w wynajmowanym budynku na osiedlu Park Fontanov. Dom zbudowa…
$36,700
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4/20
20763 Jednopokojowe mieszkanie jest na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym Black Sea Riviera…
$27,500
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/9
21562. Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu "Riviera Gardens". Powierzchnia całkowi…
$31,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 9/9
20168 Sprzedam jednopokojowe dwustronne mieszkanie w nowym budynku na osiedlu Riviera Garden…
$55,000
Mieszkanie 3 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
25329... Kamienica na sprzedaż na pierwszej Fontance na Riwierze. Strona morza, nowy dom mur…
$140,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/12
28689 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Riviera Gardens. Powierzchn…
$22,999
Mieszkanie 2 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 8/16
27006 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie w nowym kompleksie mieszkaniowym dzielnicy Avtorskiy we…
$65,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 9/9
29132. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu Riviera City. Okna wychodzą na morze i sekt…
$38,000
Mieszkanie 2 pokoi w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Fontanka, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/7
26999. Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze w kompleksie mieszkaniowym Dzielni…
$78,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 10/11
11825 For sale a new apartment in a new house in the Fontanka. The area of the apartment is …
$50,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 10/10
26619 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w kamienicy na osiedlu Forrest. Powierzchnia całkowita …
$39,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 11/21
$40,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 5/7
27415. Sprzedam przestronne 1-pokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkaniowym Dzielnica Autor…
$41,000
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 7/10
$33,500
Mieszkanie 1 pokój w Fontanka, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Fontanka, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/12
30929.30929. Selling a 1-room apartment in the Riviera Gardens residential complex. Total ar…
$33,200
Parametry nieruchomości w Fontanska silska gromada, Ukraina

