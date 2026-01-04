Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Dalnicka silska gromada, Ukraina

10 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Sanzhiika, Ukraina
Dom 3 pokoi
Sanzhiika, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Dlaczego to zrobiłeś? Oferujemy duży dom z cegły 200 metrów kwadratowych w 5-metrowym obsza…
$115,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Dobrooleksandrivka, Ukraina
Dom 6 pokojów
Dobrooleksandrivka, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 186 m²
Piętro 1/2
30023. Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy dom stolicy zbudowany z wykorzystaniem europejsk…
$95,000
Zostaw prośbę
Dom 11 pokojów w Sanzhiika, Ukraina
Dom 11 pokojów
Sanzhiika, Ukraina
Pokoje 11
Powierzchnia 700 m²
Piętro 1/3
15897 Selling a 3-storey house near the sea on a plot of 20 acres. The house is equipped wit…
$600,000
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Dom 3 pokoi w Novohradkivka, Ukraina
Dom 3 pokoi
Novohradkivka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/1
30668. Sprzedam dom w Nowogradkovce. Powierzchnia 69 m2 Planowane na 3 pokoje. Przestronna k…
$20,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Novohradkivka, Ukraina
Dom 3 pokoi
Novohradkivka, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/1
29734. Selling two houses on the street. Lesnaya. In the first house: three separate rooms, …
$30,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sanzhiika, Ukraina
Dom 5 pokojów
Sanzhiika, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1/2
19502 Sprzedaż 2-piętrowego domu z europejską jakością renowacji i sprzętem AGD w Sanzheyce …
$135,000
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 5 pokojów w Sanzhiika, Ukraina
Dom 5 pokojów
Sanzhiika, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/2
10142. . . We offer for sale a new 2 - floor house in the village. Sanjayka near the sea. Th…
$300,000
Zostaw prośbę
Dom 12 pokojów w Sanzhiika, Ukraina
Dom 12 pokojów
Sanzhiika, Ukraina
Pokoje 12
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/3
15875 I will sell a 3-storey house with repairs on a plot of 23 acres. A house without repa…
$200,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Hrybivka, Ukraina
Dom 4 pokoi
Hrybivka, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 380 m²
Piętro 1/2
15143 Na sprzedaż dwupiętrowy dom w Mushroom. Całkowita powierzchnia 380 metrów kwadratowych…
$439,000
Zostaw prośbę
Moya7yaMoya7ya
Dom 3 pokoi w Roksolany, Ukraina
Dom 3 pokoi
Roksolany, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 196 m²
Piętro 1/2
29710. Sprzedam 2-piętrowy dom w pierwszej linii od ujścia rzeki. Powierzchnia całkowita 196…
$37,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Dalnicka silska gromada, Ukraina

Tanie
Luksusowe
