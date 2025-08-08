Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ukraina
  3. Białogród nad Dniestrem
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Białogród nad Dniestrem, Ukraina

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Mieszkanie 4 pokoi
Białogród nad Dniestrem, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
Piętro 23/24
Sprzedam mieszkanie 100 metrów kwadratowych na 23 piętrze w LCD Modern (klasa biznesowa), Iv…
$116,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
BPS Consulting
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się