Domy na sprzedaż w Avangardivska selisna gromada, Ukraina

40 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3648. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dom 4 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 4 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 330 m²
Piętro 1/3
14828 I will sell a 3-story house without repair on a plot of 6 hectares. A house without a …
$85,000
Dom 3 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 3 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
№ 2587. . Selling 2 - x floor house in the "Good" World Cup on ul. Zvezdnaya. The total are…
$245,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3642. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3637. . . We offer for sale a spacious two-story house only in 7 km. from the city of Odes…
$50,000
Dom 5 pokojów w Avanhard, Ukraina
Dom 5 pokojów
Avanhard, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Dlaczego inne drzwi wyszły ze starszą panią w szpitalu? Miały być wspólne, opiekuńcze 2-pię…
$172,000
Dom 4 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 4 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
15860 I will sell a house with a 4 acre parcel in Avantgard. House without repair, which wil…
$145,000
Dom 4 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
16089 On sale is a house in Sukh Liman. The house is built according to modern standards. Mo…
$65,000
Dom 6 pokojów w Avanhard, Ukraina
Dom 6 pokojów
Avanhard, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
14857 Sale of a two-story house with repairs in the Malinovsky district. The house is equipp…
$150,000
Dom 5 pokojów w Prylymanske, Ukraina
Dom 5 pokojów
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/2
20671 Sprzedam dom w Prilimanskoye. Dwa w pełni autonomiczne domy mieszkalne są sprzedawane.…
$100,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3644. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dom 7 pokojów w Avanhard, Ukraina
Dom 7 pokojów
Avanhard, Ukraina
Pokoje 7
Powierzchnia 433 m²
Piętro 1/2
16070 We offer for sale a house on the Vanguard. Two residential floors and a basement ( bil…
$200,000
Dom 5 pokojów w Prylymanske, Ukraina
Dom 5 pokojów
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/1
21783 Sprzedaż dwóch domów w Prilimansky. Położony na jednej działce, idealny dla dużej rodz…
$45,000
Dom 3 pokoi w Sukhyi Lyman, Ukraina
Dom 3 pokoi
Sukhyi Lyman, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Skandynawia. Skup się na szczegółach. Dom, który zapewnia równowagę. sec Powinna być sprzeda…
$98,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 1/1
26982 Sprzedaż domu w Prilimansky. Powierzchnia całkowita 109 mkw. Przeznaczony do dwóch syp…
$45,000
Dom 3 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 3 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Piętro 1/2
24540 Sprzedam 2-piętrowy nowoczesny dom w Awangardzie 2 Powierzchnia całkowita 113 mkw. Zap…
$75,000
Dom 3 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/1
26991. Dom na sprzedaż w ujściu Suchoj. Powierzchnia całkowita 65 mkw. Przeznaczony na trzy…
$43,000
Dom 5 pokojów w Prylymanske, Ukraina
Dom 5 pokojów
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
10437 Sprzedaż 2 -piętrowy dom na obszarze 7 km. Całkowita powierzchnia domu z garażem o po…
$57,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3635. . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of Od…
$50,000
Dom 3 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 3 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1/2
21374 Dom jest na sprzedaż w ujściu Suchoj. Powierzchnia całkowita 131 mkw. Dwie kondygnacje…
$55,000
Dom 4 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 4 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
27626 Sprzedam dom w Avangardzie na 6,7 ​​akrach ziemi
$140,000
Dom 3 pokoi w Avanhard, Ukraina
Dom 3 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
29215. Sprzedam dom w Awangardzie. Powierzchnia całkowita 120 mkw. Dom ma trzy pokoje. Prze…
$105,000
Dom 4 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 4 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 4
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/2
27520. Sprzedam stały dom w Suchoj Limanie Powierzchnia całkowita 127 mkw. Zbudowany na dwóc…
$68,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3641. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Dom 2 pokoi w Nova Dolyna, Ukraina
Dom 2 pokoi
Nova Dolyna, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
30371 Sprzedam dom wybudowany w 2024r. Z. Nowa Dolina. 3 akry ziemi. Certyfikat państwowy…
$62,500
Dom 5 pokojów w Nova Dolyna, Ukraina
Dom 5 pokojów
Nova Dolyna, Ukraina
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
30755Na sprzedaż: dom dwupiętrowy w SK "Merkury", zaledwie 10 km od Odessy. Powierzchnia cał…
$27,000
Dom 6 pokojów w Avanhard, Ukraina
Dom 6 pokojów
Avanhard, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
12307 Spacious house. The total area of 120 sq.m. Living condition. The house is fully equip…
$80,000
Dom 6 pokojów w Prylymanske, Ukraina
Dom 6 pokojów
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 6
Powierzchnia 198 m²
Piętro 1/2
31107. Sprzedam dom o trzech poziomach kapitału w wiosce. Strimanskoye, 3 km od Odessy. Wsz…
$47,000
Dom 3 pokoi w Nova Dolyna, Ukraina
Dom 3 pokoi
Nova Dolyna, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1/2
26536 Sprzedam 2-piętrowy dom w Nowej Dolinie. Powierzchnia całkowita 125 mkw. Zaprojektowan…
$40,000
Dom 2 pokoi w Prylymanske, Ukraina
Dom 2 pokoi
Prylymanske, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/2
№ 3640. . .We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of O…
$50,000
Parametry nieruchomości w Avangardivska selisna gromada, Ukraina

