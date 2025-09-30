Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Avangardivska selisna gromada, Ukraina

109 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/5
22269 Na sprzedaż 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu "7 Niebo". Powierzchnia całkowita 32 mkw.…
$27,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Nova Dolyna, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Nova Dolyna, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
28640 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w Nowej Dolinie, w domu murowanym z AGV. Powierzchni…
$23,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/5
31463 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w ZhM Seventh Heaven. Powierzchnia całkowita 33 mkw.…
$23,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 8/8
21560. Na sprzedaż jednopokojowe mieszkanie na osiedlu "ArtVill". Powierzchnia całkowita 40…
$53,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 4/5
25865 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu Keks. Znajduje się na środkowym piętrze. Pow…
$26,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Rok 19904. Sprzedam 1 pokojowe mieszkanie na nowym osiedlu "7 Sky". Środkowe piętro. Powierz…
$27,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/6
11606. Just imagine a one-room apartment of modern studio layout from 840 cu for m2! Apartme…
$26,050
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Radisne, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Radisne, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/6
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Khlebodarskoye (niedaleko dwóch filarów). Powierzchnia cał…
$35,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/5
$25,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 5/5
28547. Suchasna, 2 pokojowe mieszkanie na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym 7 Nebo. Przest…
$37,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/5
17523. Jednopokojowe mieszkanie w dzielnicy Malinovsky. Jasna, przytulna, kuchnia wyposażona…
$21,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 8/11
22934 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie w budynku klasy komfort. Przestronne, ciepłe mieszk…
$35,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Nova Dolyna, Ukraina
Mieszkanie 3 pokoi
Nova Dolyna, Ukraina
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 5/5
23177 Do sprzedaży trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Ozerki. Dom został oddany do użytku i …
$35,999
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/5
23541 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie w Avangardzie. Mieszkanie w nowym budynku na osiedlu "A…
$32,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/5
20529. Sprzedam jednopokojowe mieszkanie przy ul. europejski Stan od konstruktora. Powierzch…
$27,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5/5
20615 Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie na osiedlu "Keks". Od budowniczego. Oddzielne pokoj…
$23,792
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/6
11613. For sale is offered 2 - room apartment in a low-rise residential quarter. 808 cu for…
$38,210
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/5
23607 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu KEKS. Wygodne środkowe piętro. Powierzchnia …
$29,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 7/10
30495. Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe w nowym budynku na Awangardzie. Znajduje się na środko…
$17,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/12
11526. One bedroom apartment in the Zhilom Gorodka "Artville". The rooms are separate. Larg…
$62,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/5
20353 Sprzedam jednopokojowe mieszkanie na osiedlu "Siódme niebo". Oddzielne pokoje. Powier…
$26,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8/10
26152 Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na osiedlu Urban Market. Znajduje się na środkowym pię…
$40,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 2/5
22480. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na nowym osiedlu Kex. Znajduje się na środkowym piętrz…
$21,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 5/5
$22,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/5
29406. Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu Siódme Niebo. Powierzchnia całkowita 35 mk…
$25,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/5
23600 Sprzedam 1-pokojowe mieszkanie na osiedlu KEKS. Powierzchnia całkowita 27 mkw. .Mieszk…
$22,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 7/8
11216 Apartment for sale in a new house near the Ovidiopol Road. In the house 2 loggias with…
$37,500
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 2/5
17044 Oferujemy do sprzedaży odnowione jednopokojowe mieszkanie na osiedlu KEKS. Powierzchni…
$21,700
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 2 pokoi
Avanhard, Ukraina
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/6
$51,801
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Avanhard, Ukraina
Mieszkanie 1 pokój
Avanhard, Ukraina
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/5
26765 Sprzedam 1 - pokojowe mieszkanie w 7 niebie. Odnowiony od podstaw przez właściciela pr…
$27,000
Zostaw prośbę

