Mieszkanie w nowym budynku Sega Yalı 360

Sega Yalı 360 oferuje ekskluzywne apartamenty położone bezpośrednio nad wodą, zaprojektowane w architekturze inspirowanej stylem śródziemnomorskim, która harmonijnie łączy elegancję i komfort. Panoramiczne widoki na Morze Marmara zapewniają wyjątkową jakość życia.
Sega Yalı 360 oferuje nowoczesne udogodnienia, starannie zaprojektowane tereny zielone oraz przyjazną przestrzeń do życia. Dzięki strategicznej lokalizacji mieszkańcy mają łatwy dostęp do szkół, szpitali oraz najważniejszych części miasta.
10 zalet Sega Yalı 360:
Prestiżowa lokalizacja bezpośrednio nad wodą z niezakłóconym panoramicznym widokiem na morze.
Architektura inspirowana historycznymi rezydencjami yalı w Stambule.
Przestronne mieszkania z otwartymi kuchniami.
Luksusowe wykończenie wnętrz we wszystkich apartamentach.
Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi oraz nowoczesne systemy izolacji termicznej i akustycznej.
Bogata infrastruktura rekreacyjna obejmująca baseny, siłownię oraz strefy wypoczynku.
Nowoczesne systemy Smart Home, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.
Blisko szkół, szpitali, centrów handlowych oraz środków transportu publicznego.
Elastyczne opcje płatności dla kupujących.
Wysoki potencjał inwestycyjny w dynamicznie rozwijającej się okolicy.