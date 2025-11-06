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Mieszkanie w nowym budynku Sega Yalı 360

Kucukcekmece, Turcja
od
$203,703
;
6
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ID: 39644
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Sega Yalı 360 oferuje ekskluzywne apartamenty położone bezpośrednio nad wodą, zaprojektowane w architekturze inspirowanej stylem śródziemnomorskim, która harmonijnie łączy elegancję i komfort. Panoramiczne widoki na Morze Marmara zapewniają wyjątkową jakość życia.

Sega Yalı 360 oferuje nowoczesne udogodnienia, starannie zaprojektowane tereny zielone oraz przyjazną przestrzeń do życia. Dzięki strategicznej lokalizacji mieszkańcy mają łatwy dostęp do szkół, szpitali oraz najważniejszych części miasta.

10 zalet Sega Yalı 360:

  • Prestiżowa lokalizacja bezpośrednio nad wodą z niezakłóconym panoramicznym widokiem na morze.

  • Architektura inspirowana historycznymi rezydencjami yalı w Stambule.

  • Przestronne mieszkania z otwartymi kuchniami.

  • Luksusowe wykończenie wnętrz we wszystkich apartamentach.

  • Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi oraz nowoczesne systemy izolacji termicznej i akustycznej.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna obejmująca baseny, siłownię oraz strefy wypoczynku.

  • Nowoczesne systemy Smart Home, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.

  • Blisko szkół, szpitali, centrów handlowych oraz środków transportu publicznego.

  • Elastyczne opcje płatności dla kupujących.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny w dynamicznie rozwijającej się okolicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

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Mieszkanie w nowym budynku Sega Yalı 360
Kucukcekmece, Turcja
od
$203,703
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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