Mieszkanie w nowym budynku Albatros Life

Albatros Life oferuje elegancki styl życia w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Projekt obejmuje nowoczesne apartamenty oraz lokale handlowe położone w spokojnej nadmorskiej okolicy i jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania.
Albatros Life łączy komfort, prywatność i przyjazne rodzinom otoczenie z bogatą infrastrukturą. Dzięki prestiżowej lokalizacji w pobliżu plaży, mariny oraz głównych połączeń komunikacyjnych stanowi doskonały wybór zarówno dla osób szukających własnego domu, jak i inwestorów.
10 zalet projektu Albatros Life:
Bezpośrednie położenie nad wybrzeżem Büyükçekmece.
Gotowy do odbioru, z pełnymi aktami własności (Tapu).
Niska stawka podatku VAT – zaledwie 1%.
Nowoczesna architektura z ograniczoną liczbą apartamentów, zapewniająca większą prywatność.
Zaledwie 5 minut spacerem do mariny Kıyı Istanbul.
10 minut do stacji Metrobus TÜYAP.
Odkryty basen idealny do relaksu i wypoczynku.
Kompleksowa strefa wellness, obejmująca saunę i tradycyjną łaźnię turecką (hamam).
Nowoczesne, w pełni wyposażone centrum fitness.
Całodobowa ochrona (24/7) oraz zadaszony parking zapewniające bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.