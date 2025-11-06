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Mieszkanie w nowym budynku Albatros Life

Buyukcekmece, Turcja
od
$185,000
;
12
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ID: 38875
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Buyukcekmece

O kompleksie

Albatros Life oferuje elegancki styl życia w dzielnicy Büyükçekmece w Stambule. Projekt obejmuje nowoczesne apartamenty oraz lokale handlowe położone w spokojnej nadmorskiej okolicy i jest gotowy do natychmiastowego zamieszkania.

Albatros Life łączy komfort, prywatność i przyjazne rodzinom otoczenie z bogatą infrastrukturą. Dzięki prestiżowej lokalizacji w pobliżu plaży, mariny oraz głównych połączeń komunikacyjnych stanowi doskonały wybór zarówno dla osób szukających własnego domu, jak i inwestorów.

10 zalet projektu Albatros Life:

  • Bezpośrednie położenie nad wybrzeżem Büyükçekmece.

  • Gotowy do odbioru, z pełnymi aktami własności (Tapu).

  • Niska stawka podatku VAT – zaledwie 1%.

  • Nowoczesna architektura z ograniczoną liczbą apartamentów, zapewniająca większą prywatność.

  • Zaledwie 5 minut spacerem do mariny Kıyı Istanbul.

  • 10 minut do stacji Metrobus TÜYAP.

  • Odkryty basen idealny do relaksu i wypoczynku.

  • Kompleksowa strefa wellness, obejmująca saunę i tradycyjną łaźnię turecką (hamam).

  • Nowoczesne, w pełni wyposażone centrum fitness.

  • Całodobowa ochrona (24/7) oraz zadaszony parking zapewniające bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Buyukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Albatros Life
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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