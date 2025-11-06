Mieszkanie w nowym budynku Galleria Residence

Strategiczna lokalizacja i kameralna koncepcja butikowej inwestycji
Galleria Residence to butikowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu oraz coraz ważniejszym centrum życia mieszkaniowego i inwestycji w nieruchomości. Projekt składa się z jednego nowoczesnego budynku obejmującego zaledwie 44 apartamenty, co zapewnia kameralną atmosferę, większą prywatność i niską gęstość zabudowy. To idealna propozycja dla osób poszukujących ekskluzywnego miejsca do życia oraz nieruchomości o wysokim potencjale długoterminowym. Starannie zaprojektowane układy mieszkań, zorientowane na otaczającą zieleń, oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni łączą funkcjonalność z nowoczesną architekturą w sercu europejskiej części Stambułu.
Doskonała komunikacja i wysoki potencjał inwestycyjny w Kağıthane
Położony pomiędzy Levent, Maslak i centralną dzielnicą biznesową Stambułu, Galleria Residence Kağıthane oferuje bezpośredni dostęp do autostrad E5 i TEM, stacji metra Kağıthane oraz najważniejszych centrów handlowych, takich jak Axis Mall i Kanyon Mall. Tak dogodne połączenia komunikacyjne zwiększają komfort codziennego życia oraz wspierają wysoki popyt na wynajem, czyniąc inwestycję atrakcyjną dla osób poszukujących stabilnych dochodów z najmu. Trwająca rewitalizacja dzielnicy Kağıthane sprzyja również systematycznemu wzrostowi wartości nieruchomości, umacniając pozycję projektu na konkurencyjnym rynku nieruchomości w Stambule.
Bogata infrastruktura i wyjątkowy charakter kulturowy
Oprócz doskonałej lokalizacji Galleria Residence oferuje liczne udogodnienia podnoszące komfort życia, w tym prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu, całodobowy system ochrony, w pełni wyposażoną siłownię z urządzeniami do treningu TRX oraz wspólny taras z miejscem do grillowania, idealny do spotkań rodzinnych i towarzyskich. Wyjątkowym elementem inwestycji jest zintegrowana galeria sztuki oraz przestrzeń warsztatowa wspierająca młodych artystów, które nadają projektowi unikalny charakter i budują poczucie wspólnoty mieszkańców. Dzięki temu Galleria Residence stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i inwestorów zainteresowanych butikowymi apartamentami w Kağıthane.
Galleria Residence to nowoczesny butikowy kompleks mieszkaniowy w Kağıthane, obejmujący 44 apartamenty w jednym budynku, z funkcjonalnymi układami mieszkań i przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą o komforcie oraz nowoczesnym stylu życia.
Inwestycja łączy współczesny miejski styl życia z elementami kultury i integracji społecznej, oferując prywatne miejsca parkingowe, nowoczesną siłownię oraz doskonałe połączenia z dzielnicami Levent, Maslak i głównymi trasami komunikacyjnymi Stambułu.
10 najważniejszych zalet Galleria Residence
Położenie w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.
Kameralna koncepcja butikowa obejmująca zaledwie 44 apartamenty.
Jeden nowoczesny budynek z funkcjonalnymi i starannie zaprojektowanymi układami mieszkań.
Zintegrowana galeria sztuki i pracownia wspierająca młodych artystów.
Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu.
Całodobowy system ochrony oraz stałe wsparcie techniczne.
W pełni wyposażona siłownia z nowoczesnym sprzętem, w tym urządzeniami TRX.
Wspólny taras z miejscem do grillowania, idealny do spotkań rodzinnych i towarzyskich.
Bezpośredni dostęp do autostrad E5, TEM, stacji metra Kağıthane oraz centrów handlowych Axis Mall i Kanyon Mall.
Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości dzięki dynamicznej transformacji i rozwojowi dzielnicy.