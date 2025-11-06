Mieszkanie w nowym budynku Galleria Residence

Strategiczna lokalizacja i kameralna koncepcja butikowej inwestycji

Galleria Residence to butikowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu oraz coraz ważniejszym centrum życia mieszkaniowego i inwestycji w nieruchomości. Projekt składa się z jednego nowoczesnego budynku obejmującego zaledwie 44 apartamenty, co zapewnia kameralną atmosferę, większą prywatność i niską gęstość zabudowy. To idealna propozycja dla osób poszukujących ekskluzywnego miejsca do życia oraz nieruchomości o wysokim potencjale długoterminowym. Starannie zaprojektowane układy mieszkań, zorientowane na otaczającą zieleń, oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni łączą funkcjonalność z nowoczesną architekturą w sercu europejskiej części Stambułu.

Doskonała komunikacja i wysoki potencjał inwestycyjny w Kağıthane

Położony pomiędzy Levent, Maslak i centralną dzielnicą biznesową Stambułu, Galleria Residence Kağıthane oferuje bezpośredni dostęp do autostrad E5 i TEM, stacji metra Kağıthane oraz najważniejszych centrów handlowych, takich jak Axis Mall i Kanyon Mall. Tak dogodne połączenia komunikacyjne zwiększają komfort codziennego życia oraz wspierają wysoki popyt na wynajem, czyniąc inwestycję atrakcyjną dla osób poszukujących stabilnych dochodów z najmu. Trwająca rewitalizacja dzielnicy Kağıthane sprzyja również systematycznemu wzrostowi wartości nieruchomości, umacniając pozycję projektu na konkurencyjnym rynku nieruchomości w Stambule.

Bogata infrastruktura i wyjątkowy charakter kulturowy

Oprócz doskonałej lokalizacji Galleria Residence oferuje liczne udogodnienia podnoszące komfort życia, w tym prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu, całodobowy system ochrony, w pełni wyposażoną siłownię z urządzeniami do treningu TRX oraz wspólny taras z miejscem do grillowania, idealny do spotkań rodzinnych i towarzyskich. Wyjątkowym elementem inwestycji jest zintegrowana galeria sztuki oraz przestrzeń warsztatowa wspierająca młodych artystów, które nadają projektowi unikalny charakter i budują poczucie wspólnoty mieszkańców. Dzięki temu Galleria Residence stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i inwestorów zainteresowanych butikowymi apartamentami w Kağıthane.

Galleria Residence to nowoczesny butikowy kompleks mieszkaniowy w Kağıthane, obejmujący 44 apartamenty w jednym budynku, z funkcjonalnymi układami mieszkań i przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą o komforcie oraz nowoczesnym stylu życia.

Inwestycja łączy współczesny miejski styl życia z elementami kultury i integracji społecznej, oferując prywatne miejsca parkingowe, nowoczesną siłownię oraz doskonałe połączenia z dzielnicami Levent, Maslak i głównymi trasami komunikacyjnymi Stambułu.

10 najważniejszych zalet Galleria Residence