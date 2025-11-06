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Mieszkanie w nowym budynku Galleria Residence

Guler Sokagi, Turcja
od
$255,000
;
5
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ID: 39637
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Guler Sokagi

O kompleksie

Strategiczna lokalizacja i kameralna koncepcja butikowej inwestycji

Galleria Residence to butikowy kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu oraz coraz ważniejszym centrum życia mieszkaniowego i inwestycji w nieruchomości. Projekt składa się z jednego nowoczesnego budynku obejmującego zaledwie 44 apartamenty, co zapewnia kameralną atmosferę, większą prywatność i niską gęstość zabudowy. To idealna propozycja dla osób poszukujących ekskluzywnego miejsca do życia oraz nieruchomości o wysokim potencjale długoterminowym. Starannie zaprojektowane układy mieszkań, zorientowane na otaczającą zieleń, oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni łączą funkcjonalność z nowoczesną architekturą w sercu europejskiej części Stambułu.

Doskonała komunikacja i wysoki potencjał inwestycyjny w Kağıthane

Położony pomiędzy Levent, Maslak i centralną dzielnicą biznesową Stambułu, Galleria Residence Kağıthane oferuje bezpośredni dostęp do autostrad E5 i TEM, stacji metra Kağıthane oraz najważniejszych centrów handlowych, takich jak Axis Mall i Kanyon Mall. Tak dogodne połączenia komunikacyjne zwiększają komfort codziennego życia oraz wspierają wysoki popyt na wynajem, czyniąc inwestycję atrakcyjną dla osób poszukujących stabilnych dochodów z najmu. Trwająca rewitalizacja dzielnicy Kağıthane sprzyja również systematycznemu wzrostowi wartości nieruchomości, umacniając pozycję projektu na konkurencyjnym rynku nieruchomości w Stambule.

Bogata infrastruktura i wyjątkowy charakter kulturowy

Oprócz doskonałej lokalizacji Galleria Residence oferuje liczne udogodnienia podnoszące komfort życia, w tym prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu, całodobowy system ochrony, w pełni wyposażoną siłownię z urządzeniami do treningu TRX oraz wspólny taras z miejscem do grillowania, idealny do spotkań rodzinnych i towarzyskich. Wyjątkowym elementem inwestycji jest zintegrowana galeria sztuki oraz przestrzeń warsztatowa wspierająca młodych artystów, które nadają projektowi unikalny charakter i budują poczucie wspólnoty mieszkańców. Dzięki temu Galleria Residence stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i inwestorów zainteresowanych butikowymi apartamentami w Kağıthane.

Galleria Residence to nowoczesny butikowy kompleks mieszkaniowy w Kağıthane, obejmujący 44 apartamenty w jednym budynku, z funkcjonalnymi układami mieszkań i przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą o komforcie oraz nowoczesnym stylu życia.

Inwestycja łączy współczesny miejski styl życia z elementami kultury i integracji społecznej, oferując prywatne miejsca parkingowe, nowoczesną siłownię oraz doskonałe połączenia z dzielnicami Levent, Maslak i głównymi trasami komunikacyjnymi Stambułu.

10 najważniejszych zalet Galleria Residence

  1. Położenie w Kağıthane – jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

  2. Kameralna koncepcja butikowa obejmująca zaledwie 44 apartamenty.

  3. Jeden nowoczesny budynek z funkcjonalnymi i starannie zaprojektowanymi układami mieszkań.

  4. Zintegrowana galeria sztuki i pracownia wspierająca młodych artystów.

  5. Prywatne miejsce parkingowe dla każdego apartamentu.

  6. Całodobowy system ochrony oraz stałe wsparcie techniczne.

  7. W pełni wyposażona siłownia z nowoczesnym sprzętem, w tym urządzeniami TRX.

  8. Wspólny taras z miejscem do grillowania, idealny do spotkań rodzinnych i towarzyskich.

  9. Bezpośredni dostęp do autostrad E5, TEM, stacji metra Kağıthane oraz centrów handlowych Axis Mall i Kanyon Mall.

  10. Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości dzięki dynamicznej transformacji i rozwojowi dzielnicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

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Guler Sokagi, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Galleria Residence
Guler Sokagi, Turcja
od
$255,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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