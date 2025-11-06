Mieszkanie w nowym budynku Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 oferuje nowoczesny styl życia w Stambule, łącząc współczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań oraz wysokiej jakości udogodnienia w strategicznej lokalizacji, blisko najważniejszych centrów kulturalnych i biznesowych miasta.
Pera Blue Plus 2 wyróżnia się wysokim standardem wykończenia, spokojną atmosferą osiedla oraz szybkim dostępem do transportu publicznego i historycznych dzielnic, tworząc przestrzeń, która zapewnia komfort, rekreację i wygodę na co dzień.
10 zalet Pera Blue Plus 2:
Strategiczna lokalizacja w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Stambułu.
Dogodny dostęp do transportu publicznego i głównych arterii komunikacyjnych.
Nowoczesna architektura z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.
Funkcjonalne układy mieszkań odpowiednie dla rodzin i osób pracujących.
Do wyboru widok na panoramę miasta lub tereny zielone – w zależności od mieszkania.
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i strefy wspólne na terenie inwestycji.
Bezpieczne osiedle z kontrolowanym dostępem.
Bliskość centrów handlowych, restauracji, szkół oraz placówek medycznych.
Wysoki potencjał wynajmu i długoterminowej inwestycji.
Renomowany deweloper z potwierdzonymi standardami jakości.