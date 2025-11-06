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Mieszkanie w nowym budynku Pera Blue Plus 2

Beyoglu, Turcja
od
$171,000
;
2
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ID: 39609
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beyoglu
  • Adres
    Istanbul Taksim Square

O kompleksie

Pera Blue Plus 2 oferuje nowoczesny styl życia w Stambule, łącząc współczesną architekturę, funkcjonalne układy mieszkań oraz wysokiej jakości udogodnienia w strategicznej lokalizacji, blisko najważniejszych centrów kulturalnych i biznesowych miasta.

Pera Blue Plus 2 wyróżnia się wysokim standardem wykończenia, spokojną atmosferą osiedla oraz szybkim dostępem do transportu publicznego i historycznych dzielnic, tworząc przestrzeń, która zapewnia komfort, rekreację i wygodę na co dzień.

10 zalet Pera Blue Plus 2:

  1. Strategiczna lokalizacja w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Stambułu.

  2. Dogodny dostęp do transportu publicznego i głównych arterii komunikacyjnych.

  3. Nowoczesna architektura z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.

  4. Funkcjonalne układy mieszkań odpowiednie dla rodzin i osób pracujących.

  5. Do wyboru widok na panoramę miasta lub tereny zielone – w zależności od mieszkania.

  6. Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i strefy wspólne na terenie inwestycji.

  7. Bezpieczne osiedle z kontrolowanym dostępem.

  8. Bliskość centrów handlowych, restauracji, szkół oraz placówek medycznych.

  9. Wysoki potencjał wynajmu i długoterminowej inwestycji.

  10. Renomowany deweloper z potwierdzonymi standardami jakości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beyoglu, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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Mieszkanie w nowym budynku Pera Blue Plus 2
Beyoglu, Turcja
od
$171,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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