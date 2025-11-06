Kompleks mieszkalny 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

Alanya, Turcja
$210,810
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
ID: 35332
Data aktualizacji: 23.04.2026

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

2 + 1 apartament w kompleksie premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium to nowy premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w Alanya, w pobliżu wszystkich udogodnień miasta, 180 metrów od plaży Kleopatra.

Apartamenty na sprzedaż:

  • Nieumeblowane 2 + 1 mieszkanie - 177,000 EUR (zdjęcia dostępne na życzenie)
  • Nowo urządzone 2 + 1 mieszkanie - 215 000 EUR (na zdjęciu)

Główne cechy apartamentu

  • Kuchnia w stylu amerykańskim salon z wyspą jest sercem domu
  • Dwie przytulne sypialnie
  • Nowoczesna łazienka
  • Stylowe wnętrze - "przenieść się i żyć" format

Zalety lokalizacji:

  • 180 metrów do plaży Kleopatra, Błękitna Flaga odbiorca dla czystej wody i przyjazności dla środowiska
  • Sklepy, supermarkety, kawiarnie i restauracje dla każdego smaku i budżetu znajdują się w odległości spaceru
  • Wszystkie niezbędne udogodnienia (szpital, bank, szkoła, itp.) znajdują się w odległości spaceru
  • Targi warzyw i ryb są dosłownie krok od

O kompleksie Royal Premium

Royal Premium to nowy kompleks klasy premierowej łączący nowoczesną architekturę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.

  • Powierzchnia: 1200 m ²
  • Struktura: Projekt Boutique, 36 apartamentów
  • Lokalizacja: Alanya centrum miasta, 2 minuty od morza

Złożona infrastruktura

  • Tereny krajobrazowe
  • Basen odkryty
  • Basen dla dzieci
  • Obszar opalania i relaksu
  • Pasek basenowy
  • Basen kryty
  • Sala fitness
  • Sauna
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Telewizja satelitarna
  • Sieć WiFi na miejscu
  • Generator
  • Wodór
  • Zbiorniki wody zapasowej
  • Parking
  • Ochrona i nadzór wideo

Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem premium nieruchomości w jednym z najbardziej prestiżowych kompleksów Alanya!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, aby zorganizować przeglądanie lub omówić warunki zakupu.

Będziemy pomagać przy transakcji i wspierać Cię przez każdy etap procesu, w tym uzyskanie zezwolenia na pobyt i obywatelstwo tureckie!

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Granada Boutique Residence
Oba, Turcja
od
$128,128
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with two swimming pools and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$681,668
Zespół mieszkaniowy Anka Residence
Alanya, Turcja
od
$105,545
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$75,741
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Turcja
od
$222,895
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turcja
od
$210,810
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$812,343
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$104,872
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 17 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 13 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zakończeniem…
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Dzielnica mieszkaniowa New Properties in Alanya, Oba with Charming Design
Oba, Turcja
od
$132,398
- Nieruchomość w przystępnej cenie położona w najlepszej dzielnicy mieszkalnej - nowa nieruchomość w odległości spaceru od wszystkich codziennych udogodnień - Urocze wnętrze i wygląd zewnętrzny Te nowo wybudowane nieruchomości w Alanyi znajdują się w dzielnica Oba, która jest akceptowana jak…
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje