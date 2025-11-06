Kompleks mieszkalny 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.

2 + 1 apartament w kompleksie premium Royal Premium - Alanya.

Royal Premium to nowy premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w Alanya, w pobliżu wszystkich udogodnień miasta, 180 metrów od plaży Kleopatra.

Apartamenty na sprzedaż:

Nieumeblowane 2 + 1 mieszkanie - 177,000 EUR (zdjęcia dostępne na życzenie)

Nowo urządzone 2 + 1 mieszkanie - 215 000 EUR (na zdjęciu)

Główne cechy apartamentu

Kuchnia w stylu amerykańskim salon z wyspą jest sercem domu

Dwie przytulne sypialnie

Nowoczesna łazienka

Stylowe wnętrze - "przenieść się i żyć" format

Zalety lokalizacji:

180 metrów do plaży Kleopatra, Błękitna Flaga odbiorca dla czystej wody i przyjazności dla środowiska

Sklepy, supermarkety, kawiarnie i restauracje dla każdego smaku i budżetu znajdują się w odległości spaceru

Wszystkie niezbędne udogodnienia (szpital, bank, szkoła, itp.) znajdują się w odległości spaceru

Targi warzyw i ryb są dosłownie krok od

O kompleksie Royal Premium

Royal Premium to nowy kompleks klasy premierowej łączący nowoczesną architekturę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.

Powierzchnia: 1200 m ²

Struktura: Projekt Boutique, 36 apartamentów

Lokalizacja: Alanya centrum miasta, 2 minuty od morza

Złożona infrastruktura

Tereny krajobrazowe

Basen odkryty

Basen dla dzieci

Obszar opalania i relaksu

Pasek basenowy

Basen kryty

Sala fitness

Sauna

Plac zabaw dla dzieci

Telewizja satelitarna

Sieć WiFi na miejscu

Generator

Wodór

Zbiorniki wody zapasowej

Parking

Ochrona i nadzór wideo

