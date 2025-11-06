Mieszkanie w nowym budynku IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE to gotowy kompleks mieszkaniowo-usługowy położony w Fikirtepe – Kadıköy, ukończony w 2024 roku. Łączy nowoczesne apartamenty z lokalami handlowo-usługowymi na parterze i znajduje się w jednej z najważniejszych stref rewitalizacji miejskiej w Stambule.

IKI YAKA FIKIRTEPE oferuje mieszkania o układach od 1+1 do 3+1, kryte i odkryte baseny, kompleksową strefę wellness oraz doskonały dostęp do metra. Projekt został zaprojektowany zarówno z myślą o komfortowym zamieszkaniu, jak i o długoterminowym potencjale inwestycyjnym.

10 najważniejszych zalet IKI YAKA FIKIRTEPE