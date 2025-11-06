Mieszkanie w nowym budynku IKI YAKA FIKIRTEPE

IKI YAKA FIKIRTEPE to gotowy kompleks mieszkaniowo-usługowy położony w Fikirtepe – Kadıköy, ukończony w 2024 roku. Łączy nowoczesne apartamenty z lokalami handlowo-usługowymi na parterze i znajduje się w jednej z najważniejszych stref rewitalizacji miejskiej w Stambule.
IKI YAKA FIKIRTEPE oferuje mieszkania o układach od 1+1 do 3+1, kryte i odkryte baseny, kompleksową strefę wellness oraz doskonały dostęp do metra. Projekt został zaprojektowany zarówno z myślą o komfortowym zamieszkaniu, jak i o długoterminowym potencjale inwestycyjnym.
10 najważniejszych zalet IKI YAKA FIKIRTEPE
Położony w Fikirtepe, głównej dzielnicy rewitalizacji miejskiej Kadıköy
Ukończony w 2024 roku i gotowy do natychmiastowego zamieszkania
Kompleks wielofunkcyjny łączący apartamenty mieszkalne i lokale handlowo-usługowe
Apartamenty o układach od 1+1 do 3+1
Kryty i odkryty basen na terenie inwestycji
Strefa wellness z siłownią, sauną i tradycyjną łaźnią turecką (hamam)
Zaprojektowany z myślą o codziennych potrzebach mieszkańców oraz wygodnym dostępie do usług i sklepów
Doskonała komunikacja dzięki bliskości linii metra i głównych arterii drogowych
Zaledwie kilka minut od centrów biznesowych, handlowych i rekreacyjnych Kadıköy
Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości dzięki intensywnej rewitalizacji i rozwojowi okolicy