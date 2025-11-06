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Mieszkanie w nowym budynku IKI YAKA FIKIRTEPE

Kadikoy, Turcja
od
$197,000
;
6
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ID: 38896
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kadikoy
  • Metro
    Göztepe (~ 500 m)
  • Metro
    Ünalan (~ 800 m)

O kompleksie

IKI YAKA FIKIRTEPE to gotowy kompleks mieszkaniowo-usługowy położony w Fikirtepe – Kadıköy, ukończony w 2024 roku. Łączy nowoczesne apartamenty z lokalami handlowo-usługowymi na parterze i znajduje się w jednej z najważniejszych stref rewitalizacji miejskiej w Stambule.

IKI YAKA FIKIRTEPE oferuje mieszkania o układach od 1+1 do 3+1, kryte i odkryte baseny, kompleksową strefę wellness oraz doskonały dostęp do metra. Projekt został zaprojektowany zarówno z myślą o komfortowym zamieszkaniu, jak i o długoterminowym potencjale inwestycyjnym.

10 najważniejszych zalet IKI YAKA FIKIRTEPE

  • Położony w Fikirtepe, głównej dzielnicy rewitalizacji miejskiej Kadıköy

  • Ukończony w 2024 roku i gotowy do natychmiastowego zamieszkania

  • Kompleks wielofunkcyjny łączący apartamenty mieszkalne i lokale handlowo-usługowe

  • Apartamenty o układach od 1+1 do 3+1

  • Kryty i odkryty basen na terenie inwestycji

  • Strefa wellness z siłownią, sauną i tradycyjną łaźnią turecką (hamam)

  • Zaprojektowany z myślą o codziennych potrzebach mieszkańców oraz wygodnym dostępie do usług i sklepów

  • Doskonała komunikacja dzięki bliskości linii metra i głównych arterii drogowych

  • Zaledwie kilka minut od centrów biznesowych, handlowych i rekreacyjnych Kadıköy

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości dzięki intensywnej rewitalizacji i rozwojowi okolicy

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kadikoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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