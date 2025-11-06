Mieszkanie w nowym budynku V Yeşilada

V Yeşilada to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Sultangazi w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 151 390,85 m², z czego 75% stanowią rozległe tereny zielone i starannie zaprojektowane ogrody. Projekt został zrealizowany przez İsra Holding i obejmuje zarówno nowoczesne apartamenty, jak i ekskluzywne wille.
V Yeşilada zapewnia komfort, bezpieczeństwo i nowoczesny styl życia dzięki zaawansowanemu systemowi izolacji sejsmicznej, bogatej infrastrukturze rekreacyjnej oraz malowniczym widokom na otaczającą przyrodę. Strategiczne położenie w pobliżu autostrady TEM gwarantuje doskonałe połączenie z najważniejszymi częściami Stambułu.
10 zalet V Yeşilada
Zaawansowany system izolacji sejsmicznej zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas trzęsień ziemi
75% powierzchni inwestycji przeznaczone na tereny zielone i ogrody krajobrazowe
Nowoczesna architektura o eleganckim designie
Doskonała lokalizacja w pobliżu autostrady TEM
Szeroki wybór mieszkań o układach od 2+1 do 5+1 oraz ekskluzywne wille
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i społeczna
Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i całodobowy monitoring
Malownicze widoki na jeziora i lasy
Budowa z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych
Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywy wzrostu wartości nieruchomości