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Mieszkanie w nowym budynku V Yeşilada

Sultangazi, Turcja
od
$443,717
;
10
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ID: 38890
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sultangazi

O kompleksie

V Yeşilada to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Sultangazi w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 151 390,85 m², z czego 75% stanowią rozległe tereny zielone i starannie zaprojektowane ogrody. Projekt został zrealizowany przez İsra Holding i obejmuje zarówno nowoczesne apartamenty, jak i ekskluzywne wille.

V Yeşilada zapewnia komfort, bezpieczeństwo i nowoczesny styl życia dzięki zaawansowanemu systemowi izolacji sejsmicznej, bogatej infrastrukturze rekreacyjnej oraz malowniczym widokom na otaczającą przyrodę. Strategiczne położenie w pobliżu autostrady TEM gwarantuje doskonałe połączenie z najważniejszymi częściami Stambułu.

10 zalet V Yeşilada

  • Zaawansowany system izolacji sejsmicznej zapewniający maksymalne bezpieczeństwo podczas trzęsień ziemi

  • 75% powierzchni inwestycji przeznaczone na tereny zielone i ogrody krajobrazowe

  • Nowoczesna architektura o eleganckim designie

  • Doskonała lokalizacja w pobliżu autostrady TEM

  • Szeroki wybór mieszkań o układach od 2+1 do 5+1 oraz ekskluzywne wille

  • Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna i społeczna

  • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i całodobowy monitoring

  • Malownicze widoki na jeziora i lasy

  • Budowa z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych

  • Wysoki potencjał inwestycyjny oraz perspektywy wzrostu wartości nieruchomości

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sultangazi, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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