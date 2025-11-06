Mieszkanie w nowym budynku Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy to jeden z najbardziej luksusowych projektów mieszkaniowych w Stambule, oferujący bezpośredni panoramiczny widok na Morze Marmara. Inwestycja znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bakırköy, łącząc wyjątkową lokalizację z nowoczesną architekturą i najwyższym standardem życia.
Sea Pearl Ataköy wyróżnia się nowoczesnym designem, który odpowiada wymaganiom luksusowego stylu życia. Rozległe tereny zielone oraz bogata infrastruktura podnoszą komfort mieszkańców, czyniąc projekt doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących ekskluzywnej nieruchomości w Stambule.
Zalety projektu Sea Pearl Ataköy
Bezpośredni widok na Morze Marmara.
Luksusowa architektura i wysokiej jakości wykończenie wnętrz.
631 nowoczesnych apartamentów o funkcjonalnych układach.
33 000 m² starannie zagospodarowanych terenów zielonych.
Strategiczna lokalizacja w pobliżu centrum Stambułu oraz lotniska Atatürka.
Udogodnienia na poziomie hotelu, takie jak baseny, centrum fitness i spa.
Całodobowy system bezpieczeństwa.
Przestronne balkony w każdym apartamencie z pięknym widokiem.
Prywatny parking dla mieszkańców i gości.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość oraz oferuje wysoki potencjał inwestycyjny.