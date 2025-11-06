Mieszkanie w nowym budynku Sea Pearl Ataköy

Sea Pearl Ataköy to jeden z najbardziej luksusowych projektów mieszkaniowych w Stambule, oferujący bezpośredni panoramiczny widok na Morze Marmara. Inwestycja znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bakırköy, łącząc wyjątkową lokalizację z nowoczesną architekturą i najwyższym standardem życia.

Sea Pearl Ataköy wyróżnia się nowoczesnym designem, który odpowiada wymaganiom luksusowego stylu życia. Rozległe tereny zielone oraz bogata infrastruktura podnoszą komfort mieszkańców, czyniąc projekt doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących ekskluzywnej nieruchomości w Stambule.

Zalety projektu Sea Pearl Ataköy