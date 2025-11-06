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Mieszkanie w nowym budynku Sea Pearl Ataköy

Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
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ID: 38228
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bakırköy

O kompleksie

Sea Pearl Ataköy to jeden z najbardziej luksusowych projektów mieszkaniowych w Stambule, oferujący bezpośredni panoramiczny widok na Morze Marmara. Inwestycja znajduje się w prestiżowej dzielnicy Bakırköy, łącząc wyjątkową lokalizację z nowoczesną architekturą i najwyższym standardem życia.

Sea Pearl Ataköy wyróżnia się nowoczesnym designem, który odpowiada wymaganiom luksusowego stylu życia. Rozległe tereny zielone oraz bogata infrastruktura podnoszą komfort mieszkańców, czyniąc projekt doskonałym wyborem zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących ekskluzywnej nieruchomości w Stambule.

Zalety projektu Sea Pearl Ataköy

  • Bezpośredni widok na Morze Marmara.

  • Luksusowa architektura i wysokiej jakości wykończenie wnętrz.

  • 631 nowoczesnych apartamentów o funkcjonalnych układach.

  • 33 000 m² starannie zagospodarowanych terenów zielonych.

  • Strategiczna lokalizacja w pobliżu centrum Stambułu oraz lotniska Atatürka.

  • Udogodnienia na poziomie hotelu, takie jak baseny, centrum fitness i spa.

  • Całodobowy system bezpieczeństwa.

  • Przestronne balkony w każdym apartamencie z pięknym widokiem.

  • Prywatny parking dla mieszkańców i gości.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość oraz oferuje wysoki potencjał inwestycyjny.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bakirkoy, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Sea Pearl Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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