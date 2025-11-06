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Mieszkanie w nowym budynku Bakirci Zenit Topkapi

Zeytinburnu, Turcja
od
$614,200
;
4
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ID: 38882
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Zeytinburnu
  • Metro
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 m)

O kompleksie

Bakırcı Zenit Topkapı to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa oferująca apartamenty na sprzedaż w Topkapı w Stambule, łącząca współczesną architekturę z doskonałą, centralną lokalizacją. Projekt zapewnia łatwy dostęp do środków transportu publicznego, centrów biznesowych oraz najważniejszych zabytków miasta.

Bakırcı Zenit Topkapı został zaprojektowany zarówno z myślą o inwestorach, jak i osobach poszukujących komfortowego miejsca do zamieszkania. Inwestycja umożliwia uzyskanie obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości, co czyni ją atrakcyjną opcją inwestycyjną.

Cechy projektu:

  • Prestiżowa lokalizacja – doskonały dostęp do centrum Stambułu.

  • Nowoczesny design – funkcjonalne i eleganckie układy mieszkań.

  • Szeroki wybór mieszkań – różnorodne typy apartamentów.

  • Dogodna komunikacja – blisko stacji metra, linii tramwajowych oraz głównych dróg.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna – kompleksowe udogodnienia zapewniające komfortowy styl życia.

  • Wysoki potencjał najmu – duże zainteresowanie wynajmem w tej lokalizacji.

  • Duży potencjał wzrostu wartości nieruchomości – dynamicznie rozwijająca się okolica.

  • Przestronne wnętrza – komfortowe i funkcjonalne przestrzenie mieszkalne.

  • Kompleksowa koncepcja osiedla – sklepy i usługi dostępne na terenie inwestycji.

  • Wysoka jakość wykonania – projekt realizowany przez renomowanego dewelopera.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

  • Bakırcı Zenit Topkapı oferuje wysoki potencjał zwrotu z inwestycji dzięki lokalizacji w jednej z najbardziej pożądanych części centralnego Stambułu.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

  • Inwestycja umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Zeytinburnu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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