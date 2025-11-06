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Mieszkanie w nowym budynku Next Level İstanbul

Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
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5
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ID: 38238
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas
  • Metro
    Gayrettepe (~ 800 m)
  • Metro
    Levent (~ 300 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 700 m)

O kompleksie

Next Level İstanbul to prestiżowy projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Levent–Beşiktaş, jednej z najbardziej ekskluzywnych i dynamicznie rozwijających się dzielnic Stambułu. Inwestycja znajduje się przy alei Büyükdere, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, zapewniając doskonały dostęp do komunikacji miejskiej oraz głównych arterii miasta. Projekt obejmuje 161 apartamentów mieszkalnych oraz 44 nowoczesne powierzchnie biurowe, łącząc luksusowe warunki do życia z komfortowym środowiskiem pracy.

Next Level İstanbul wyróżnia się nowatorską architekturą, która harmonijnie łączy miejski styl życia z naturą dzięki zielonym tarasom na każdej kondygnacji budynku. Kompleks oferuje aż 5 000 m² terenów zielonych, obejmujących ogrody i tarasy krajobrazowe. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2026 roku.

10 najważniejszych zalet projektu

  1. Doskonała lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu metra, przystanków autobusowych i głównych dróg.

  2. Rozległe tereny zielone o powierzchni 5 000 m², obejmujące ogrody i tarasy.

  3. Innowacyjna architektura łącząca koncepcję zabudowy poziomej i pionowej.

  4. Bogaty wybór typów nieruchomości: lofty, apartamenty z tarasami, wille oraz lokale z panoramicznymi widokami.

  5. Ponadstandardowa wysokość sufitów – do 4,5 m, zapewniająca poczucie przestrzeni i luksusu.

  6. Zintegrowane powierzchnie biurowe, idealne do pracy zdalnej i prowadzenia działalności.

  7. System inteligentnego domu oraz nowoczesna infrastruktura technologiczna.

  8. Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna i wellness: spa, basen, siłownia oraz strefy dla dzieci.

  9. Zaawansowany system bezpieczeństwa z całodobową ochroną, monitoringiem i kontrolą dostępu.

  10. Spektakularne widoki na Bosfor oraz panoramę Stambułu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Besiktas, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Mieszkanie w nowym budynku Next Level İstanbul
Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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