Mieszkanie w nowym budynku Next Level İstanbul

Next Level İstanbul to prestiżowy projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Levent–Beşiktaş, jednej z najbardziej ekskluzywnych i dynamicznie rozwijających się dzielnic Stambułu. Inwestycja znajduje się przy alei Büyükdere, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, zapewniając doskonały dostęp do komunikacji miejskiej oraz głównych arterii miasta. Projekt obejmuje 161 apartamentów mieszkalnych oraz 44 nowoczesne powierzchnie biurowe, łącząc luksusowe warunki do życia z komfortowym środowiskiem pracy.

Next Level İstanbul wyróżnia się nowatorską architekturą, która harmonijnie łączy miejski styl życia z naturą dzięki zielonym tarasom na każdej kondygnacji budynku. Kompleks oferuje aż 5 000 m² terenów zielonych, obejmujących ogrody i tarasy krajobrazowe. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2026 roku.

10 najważniejszych zalet projektu