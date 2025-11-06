Mieszkanie w nowym budynku Next Level İstanbul

Next Level İstanbul to prestiżowy projekt mieszkaniowo-komercyjny zlokalizowany w Levent–Beşiktaş, jednej z najbardziej ekskluzywnych i dynamicznie rozwijających się dzielnic Stambułu. Inwestycja znajduje się przy alei Büyükdere, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, zapewniając doskonały dostęp do komunikacji miejskiej oraz głównych arterii miasta. Projekt obejmuje 161 apartamentów mieszkalnych oraz 44 nowoczesne powierzchnie biurowe, łącząc luksusowe warunki do życia z komfortowym środowiskiem pracy.
Next Level İstanbul wyróżnia się nowatorską architekturą, która harmonijnie łączy miejski styl życia z naturą dzięki zielonym tarasom na każdej kondygnacji budynku. Kompleks oferuje aż 5 000 m² terenów zielonych, obejmujących ogrody i tarasy krajobrazowe. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2026 roku.
10 najważniejszych zalet projektu
Doskonała lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu metra, przystanków autobusowych i głównych dróg.
Rozległe tereny zielone o powierzchni 5 000 m², obejmujące ogrody i tarasy.
Innowacyjna architektura łącząca koncepcję zabudowy poziomej i pionowej.
Bogaty wybór typów nieruchomości: lofty, apartamenty z tarasami, wille oraz lokale z panoramicznymi widokami.
Ponadstandardowa wysokość sufitów – do 4,5 m, zapewniająca poczucie przestrzeni i luksusu.
Zintegrowane powierzchnie biurowe, idealne do pracy zdalnej i prowadzenia działalności.
System inteligentnego domu oraz nowoczesna infrastruktura technologiczna.
Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna i wellness: spa, basen, siłownia oraz strefy dla dzieci.
Zaawansowany system bezpieczeństwa z całodobową ochroną, monitoringiem i kontrolą dostępu.
Spektakularne widoki na Bosfor oraz panoramę Stambułu.