Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey

Avsallar, Turcja

od €156,000

50–70 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! MOSTAR RESIDENCE to nowy luksusowy projekt w Alanyi. Kompleks znajduje się w jednym z najlepszych miejsc w regionie Avsallar. Projekt będzie miał całą niezbędną infrastrukturę do wygodnej rozrywki. Avsallar otrzymał geograficznie udaną lokalizację zaledwie 20 km od centrum Alanyi i 90 km od lotniska w Antalyi. Znajduje się w chronionej przed wiatrem zatoce między majestatycznymi górami Toros i słynną plażą Injekum ze złotym piaskiem. Jedną z głównych zalet rezydencji Mostar jest bliskość najlepszego wybrzeża Alanya-Inzhekum i parku przyrody Inzekum ( Park przyrody Incekum ), który o każdej porze roku przyciąga swoim malowniczym i niepowtarzalnym wyglądem. W pobliżu znajduje się także cała infrastruktura miejska: restauracje, centra handlowe, sklepy spożywcze. Infrastruktura w kompleksie: - basen; - basen dla dzieci; - pasek basenu; - platforma koszykówki; - obszar futsal; - kort tenisowy; - kawiarnia / restauracja ; - plac zabaw dla dzieci; - parking; - strefa relaksu; - Bezpieczeństwo / nadzór wideo; - Przyjęcie ; - łaźnia turecka ; - sauna; - Salt room; - Pokój do masażu; - Pokój gier; - sala konferencyjna; - Kino; - Centrum fitness. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!