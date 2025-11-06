Mieszkanie w nowym budynku Nivak Florya

Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewniające przestronne i funkcjonalne wnętrza.
Nivak Florya łączy elegancką architekturę z rozległymi terenami zielonymi oraz najwyższej klasy udogodnieniami. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne centrum wellness, kryty basen olimpijski, place zabaw dla dzieci oraz dogodny dostęp do centrów handlowych, plaż i najważniejszych połączeń komunikacyjnych Stambułu.
10 najważniejszych zalet Nivak Florya
Szeroki wybór mieszkań: Układy od 2+1 do 7+1, o powierzchni od 184 do 674 m².
Niskokondygnacyjna zabudowa: Budynki o wysokości 4–5 pięter, z przestronnymi balkonami i dużymi odstępami między budynkami.
Rozległe tereny zielone: 8 200 m² ogrodów, ozdobnych zbiorników wodnych i ścieżek spacerowych.
Bogata infrastruktura społeczna: Kawiarnia w lobby, place zabaw dla dzieci, strefy dla młodzieży oraz sala spotkań.
Kompleksowe centrum wellness: Siłownia, studio pilates, łaźnia turecka (hammam), sauna, łaźnia parowa, gabinety masażu i wiele innych udogodnień.
Duży kryty basen: Podgrzewany basen w stylu olimpijskim o powierzchni 368 m².
Strefy rozrywki dla całej rodziny: Ścianka wspinaczkowa, bilard, strefy PlayStation i wiele innych atrakcji.
Meczet na terenie kompleksu: Przestrzeń modlitewna o powierzchni 85 m² przeznaczona dla mieszkańców.
Doskonała komunikacja: Zaledwie kilka minut od Flyinn Mall, Metrobusu, Marmaray, Tunelu Eurazjatyckiego oraz Lotniska w Stambule.
Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi: System inteligentnego domu, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości materiały budowlane.