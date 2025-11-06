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Mieszkanie w nowym budynku Nivak Florya

Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
7
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ID: 38229
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bakırköy

O kompleksie

Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewniające przestronne i funkcjonalne wnętrza.

Nivak Florya łączy elegancką architekturę z rozległymi terenami zielonymi oraz najwyższej klasy udogodnieniami. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne centrum wellness, kryty basen olimpijski, place zabaw dla dzieci oraz dogodny dostęp do centrów handlowych, plaż i najważniejszych połączeń komunikacyjnych Stambułu.

10 najważniejszych zalet Nivak Florya

  • Szeroki wybór mieszkań: Układy od 2+1 do 7+1, o powierzchni od 184 do 674 m².

  • Niskokondygnacyjna zabudowa: Budynki o wysokości 4–5 pięter, z przestronnymi balkonami i dużymi odstępami między budynkami.

  • Rozległe tereny zielone: 8 200 m² ogrodów, ozdobnych zbiorników wodnych i ścieżek spacerowych.

  • Bogata infrastruktura społeczna: Kawiarnia w lobby, place zabaw dla dzieci, strefy dla młodzieży oraz sala spotkań.

  • Kompleksowe centrum wellness: Siłownia, studio pilates, łaźnia turecka (hammam), sauna, łaźnia parowa, gabinety masażu i wiele innych udogodnień.

  • Duży kryty basen: Podgrzewany basen w stylu olimpijskim o powierzchni 368 m².

  • Strefy rozrywki dla całej rodziny: Ścianka wspinaczkowa, bilard, strefy PlayStation i wiele innych atrakcji.

  • Meczet na terenie kompleksu: Przestrzeń modlitewna o powierzchni 85 m² przeznaczona dla mieszkańców.

  • Doskonała komunikacja: Zaledwie kilka minut od Flyinn Mall, Metrobusu, Marmaray, Tunelu Eurazjatyckiego oraz Lotniska w Stambule.

  • Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi: System inteligentnego domu, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości materiały budowlane.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bakirkoy, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Nivak Florya
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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