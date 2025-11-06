Mieszkanie w nowym budynku Nivak Florya

Nivak Florya to luksusowy, niskokondygnacyjny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Şenlikköy w Bakırköy. Inwestycja zajmuje powierzchnię 20 500 m² i obejmuje 12 budynków mieszkalnych z zaledwie 96 ekskluzywnymi apartamentami. Projekt oferuje mieszkania o układach od 2+1 do 7+1, zapewniające przestronne i funkcjonalne wnętrza.

Nivak Florya łączy elegancką architekturę z rozległymi terenami zielonymi oraz najwyższej klasy udogodnieniami. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne centrum wellness, kryty basen olimpijski, place zabaw dla dzieci oraz dogodny dostęp do centrów handlowych, plaż i najważniejszych połączeń komunikacyjnych Stambułu.

10 najważniejszych zalet Nivak Florya