Mieszkanie w nowym budynku Elite World Residence

Doskonała lokalizacja i koncepcja rezydencji w standardzie hotelowym

Elite World Residence to projekt mieszkaniowy o koncepcji hotelowej, zlokalizowany w Yeni Levent–Kağıthane, jednej z najbardziej strategicznych i najszybciej rozwijających się części Stambułu. Projekt powstał we współpracy z Elite World Hotels & Resorts, łącząc standardy renomowanej marki hotelowej z komfortem nowoczesnych apartamentów mieszkalnych. Oferuje w pełni umeblowane apartamenty z wykończeniem na poziomie hotelu premium, stworzone z myślą o inwestorach i specjalistach poszukujących elastycznego miejsca do życia w centralnej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych dzielnic biznesowych, takich jak Maslak i Levent.

Pięciogwiazdkowe usługi i profesjonalne zarządzanie najmem

Największym wyróżnikiem Elite World Residence Kağıthane jest w pełni zintegrowany model zarządzania. Mieszkańcy korzystają z usług na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu, obejmujących recepcję, concierge oraz profesjonalne zarządzanie nieruchomością. Zorganizowany system wynajmu zwiększa poziom obłożenia i znacząco ułatwia zarządzanie inwestycją, szczególnie właścicielom nastawionym na wynajem krótkoterminowy lub korporacyjny. Dzięki temu projekt stanowi gotową inwestycję w nieruchomości w Stambule, wymagającą minimalnego zaangażowania właściciela.

Silny potencjał inwestycyjny i wysokie dochody z najmu

Dzięki dużemu popytowi na wynajem generowanemu przez pobliskie centra biznesowe, bliskości Vadi Istanbul Mall, dogodnym połączeniom metra oraz bezpośredniemu dostępowi do autostrady TEM, Elite World Residence oferuje doskonałe warunki do osiągania wysokich zysków z inwestycji. Koncepcja markowego obiektu, usługi hotelowe oraz centralna lokalizacja wspierają długoterminowy wzrost wartości nieruchomości i stabilne przychody z wynajmu. Projekt jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów oraz osób zainteresowanych zakupem nieruchomości w ramach programów uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję.

Opis projektu

Elite World Residence to projekt mieszkaniowy o koncepcji hotelowej w Yeni Levent–Kağıthane, realizowany we współpracy z Elite World Hotels, oferujący w pełni umeblowane apartamenty oraz usługi na poziomie pięciu gwiazdek.

Połączenie centralnej lokalizacji, profesjonalnego zarządzania najmem i udogodnień w standardzie hotelowym sprawia, że Elite World Residence jest idealnym wyborem zarówno dla osób poszukujących wysokich dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy chcą zamieszkać lub zainwestować w prestiżową nieruchomość.

10 najważniejszych zalet Elite World Residence