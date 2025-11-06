  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kagithane
  4. Mieszkanie w nowym budynku Elite World Residence

Mieszkanie w nowym budynku Elite World Residence

Kagithane, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38236
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Doskonała lokalizacja i koncepcja rezydencji w standardzie hotelowym

Elite World Residence to projekt mieszkaniowy o koncepcji hotelowej, zlokalizowany w Yeni Levent–Kağıthane, jednej z najbardziej strategicznych i najszybciej rozwijających się części Stambułu. Projekt powstał we współpracy z Elite World Hotels & Resorts, łącząc standardy renomowanej marki hotelowej z komfortem nowoczesnych apartamentów mieszkalnych. Oferuje w pełni umeblowane apartamenty z wykończeniem na poziomie hotelu premium, stworzone z myślą o inwestorach i specjalistach poszukujących elastycznego miejsca do życia w centralnej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych dzielnic biznesowych, takich jak Maslak i Levent.

Pięciogwiazdkowe usługi i profesjonalne zarządzanie najmem

Największym wyróżnikiem Elite World Residence Kağıthane jest w pełni zintegrowany model zarządzania. Mieszkańcy korzystają z usług na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu, obejmujących recepcję, concierge oraz profesjonalne zarządzanie nieruchomością. Zorganizowany system wynajmu zwiększa poziom obłożenia i znacząco ułatwia zarządzanie inwestycją, szczególnie właścicielom nastawionym na wynajem krótkoterminowy lub korporacyjny. Dzięki temu projekt stanowi gotową inwestycję w nieruchomości w Stambule, wymagającą minimalnego zaangażowania właściciela.

Silny potencjał inwestycyjny i wysokie dochody z najmu

Dzięki dużemu popytowi na wynajem generowanemu przez pobliskie centra biznesowe, bliskości Vadi Istanbul Mall, dogodnym połączeniom metra oraz bezpośredniemu dostępowi do autostrady TEM, Elite World Residence oferuje doskonałe warunki do osiągania wysokich zysków z inwestycji. Koncepcja markowego obiektu, usługi hotelowe oraz centralna lokalizacja wspierają długoterminowy wzrost wartości nieruchomości i stabilne przychody z wynajmu. Projekt jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów oraz osób zainteresowanych zakupem nieruchomości w ramach programów uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję.

Opis projektu

Elite World Residence to projekt mieszkaniowy o koncepcji hotelowej w Yeni Levent–Kağıthane, realizowany we współpracy z Elite World Hotels, oferujący w pełni umeblowane apartamenty oraz usługi na poziomie pięciu gwiazdek.

Połączenie centralnej lokalizacji, profesjonalnego zarządzania najmem i udogodnień w standardzie hotelowym sprawia, że Elite World Residence jest idealnym wyborem zarówno dla osób poszukujących wysokich dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy chcą zamieszkać lub zainwestować w prestiżową nieruchomość.

10 najważniejszych zalet Elite World Residence

  1. Doskonała lokalizacja w Yeni Levent–Kağıthane, w pobliżu głównych dzielnic biznesowych.

  2. Projekt funkcjonujący w ramach koncepcji Elite World Hotels & Resorts.

  3. W pełni umeblowane apartamenty wykończone w standardzie hotelowym.

  4. Pięciogwiazdkowe usługi, w tym recepcja i concierge.

  5. Profesjonalny system zarządzania nieruchomością i wynajmem dla inwestorów.

  6. Wysoki popyt na wynajem ze strony klientów biznesowych i najemców krótkoterminowych.

  7. Bliskość stacji metra oraz bezpośredni dostęp do autostrady TEM.

  8. Zaledwie kilka minut od Vadi Istanbul Mall oraz biznesowej dzielnicy Maslak.

  9. Ekskluzywne przywileje dla mieszkańców w sieci Elite World Hotels.

  10. Idealny wybór dla inwestorów oraz osób zainteresowanych programami uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move apartments next to the yacht marina.
Beylikduzu, Turcja
od
$250,000
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$351,758
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,02M
Zespół mieszkaniowy Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turcja
od
$425,592
Zespół mieszkaniowy Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turcja
od
$299,000
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Elite World Residence
Kagithane, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a spa and a view of the forest near a highway, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turcja
od
$248,710
Koncepcja składa się z 2 wycieczki, które mają 200 drzew na każdej fasadzie. Istnieją zielone i kolorowe balkony na każdym rogu.salonkwadratbasensala fitness z jogą i pilates obszarówspahamamsupermarketbutikikawiarniewidok na lasLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest obok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$89,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z na…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turcja
od
$875,681
Oferujemy wille, domy i apartamenty z widokiem na morze.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.W rezydencji znajduje się wspólny basen.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Zapasy - 5 minutDworzec autobusowy - 10 minutPlaża - 5 minutLotnisko - 45 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje