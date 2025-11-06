Kompleks mieszkalny Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Rams Park House

Posiadamy mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym po północnej stronie Stambułu - w dzielnicy Maslak w Sarıyer.

Koncepcja Sky przez RAMS Park House Maslak podnosi życie do nowego poziomu. Sky Pool oferuje doświadczenie poza codziennością, pozwalając unosić się wśród chmur i podziwiać majestat panoramy Stambułu.

Sky Lounge podnosi komfort i elegancję na nowy poziom, tworząc możliwości tworzenia specjalnych wspomnień z bliskimi w tętniących życiem przestrzeniach publicznych w sercu miasta. RAMS Park House Maslak oferuje unikalną perspektywę życia na szczycie miasta z jego Sky Concept.

Apartamenty na sprzedaż

1 + 1 apartamenty (53 m2 do 70 m2) z 353000 USD

2 + 1 apartamenty (93 m2 do 142 m2) z 610 000 USD

3 + 1 apartamenty (164 m2 do 181 m2) od 1,133000 USD

4 + 1 apartamenty (221 m2) z 1,530,000 USD

Plan płatności:

Płatność zaliczkowa 30%

Bezinteresowne raty do 30 miesięcy!

Zniżka w wysokości -% jest możliwa z pełną płatnością.

Zakończenie budowy: Q4 2027

Rozwinięta infrastruktura kompleksu

Kompleks zbudowany jest na 34000 m ² i obejmuje:

10 bloków po 24 piętrach

2000 apartamentów

65% terytorium przeznacza się na projektowanie krajobrazu i krajobrazu

Większość apartamentów oferuje malownicze widoki na las - cieszyć się pięknem przyrody bez opuszczania domu.

Powody obejmują:

4 odkryte i 2 kryte baseny

Nieskończoność basen na najwyższym piętrze z panoramicznym widokiem

Nowoczesne centrum fitness

Joga i studio Zen

Klub bokserski

Studio sztuki

Obszary współpracy

Ścieżki spacerowe i spacerowe

Obszary relaksacyjne

Łaźnia turecka, sauna, spa i łaźnia parowa

Place zabaw dla dzieci

Stylowe lobby i odbiór

Windy pasażerskie i towarowe

24-godzinna ochrona i nadzór wideo

Korzyści z mieszkania

Każdy apartament jest zaprojektowany z uwzględnieniem szczegółów i funkcji:

Szafa

Łazienka

Balkon z widokiem na las lub miasto

System inteligentnego domu

Interkom wideo

Stalowe drzwi wejściowe

Kabina prysznicowa

Wysokiej jakości płytki ceramiczne

Dekoracyjne sufity podwieszane

Nowoczesne systemy Oświetlenie

Wygodne położenie

Kompleks mieszkalny RAMS Park House Maslak znajduje się w samym sercu Istambułu, dzielnicy kulturalnej i rozrywkowej. Położony między Istinye Park i Wadi Istambuł, znajduje się w doskonałej lokalizacji w regionie, zaledwie 5 minut od ITU i 8 minut od RAMS Park Stadium.

Dzięki wygodnemu dostępowi do autostrady TEM i ulicy Büyükdere, przystanki autobusowe metra i wahadłowca w odległości spaceru, oraz cztery oddzielne wejścia i wyjścia, RAMS Park House Maslak oferuje bezpośredni dostęp do wszystkich głównych tętnic transportowych miasta.

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych atrakcji:

250 m - Stacja metra

350 m - Maslak Business Center

2.3 km - Centrum Handlowe Vadi Istanbul

4 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge

5.6 km - Centrum Handlowe w Parku Stinye i autostrada TEM

6 km - 15 lipca Most Męczenników

27 km - Istanbul International Airport

37 km - Sabiha Gökçen Airport

Po co kupować mieszkanie w Rams Park House?

Nadaje się do pobytu w Turcji i obywatelstwa Atrakcyjność inwestycji: Prestiżowa dzielnica Sariyer i bliskość centrum biznesowego Maslak gwarantują wzrost wartości nieruchomości Wysoki popyt na wynajem: Kompleks jest odpowiedni zarówno dla turystów i podróżujących służbowo Jakość życia: Połączenie przyrody, rozwiniętej infrastruktury i bezpieczeństwa Nowoczesna technologia: Inteligentny system domu i wideo intercom zwiększyć komfort i bezpieczeństwo Różnorodność zajęć rekreacyjnych: Od sportu po warsztaty twórcze - wszystko jest w kompleksie.

