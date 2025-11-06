Kompleks mieszkalny Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

$350,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
Data aktualizacji: 9.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sariyer
  • Metro
    Seyrantepe (~ 400 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Rams Park House

Posiadamy mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym po północnej stronie Stambułu - w dzielnicy Maslak w Sarıyer.

Koncepcja Sky przez RAMS Park House Maslak podnosi życie do nowego poziomu. Sky Pool oferuje doświadczenie poza codziennością, pozwalając unosić się wśród chmur i podziwiać majestat panoramy Stambułu.

Sky Lounge podnosi komfort i elegancję na nowy poziom, tworząc możliwości tworzenia specjalnych wspomnień z bliskimi w tętniących życiem przestrzeniach publicznych w sercu miasta. RAMS Park House Maslak oferuje unikalną perspektywę życia na szczycie miasta z jego Sky Concept.

Apartamenty na sprzedaż

  • 1 + 1 apartamenty (53 m2 do 70 m2) z 353000 USD
  • 2 + 1 apartamenty (93 m2 do 142 m2) z 610 000 USD
  • 3 + 1 apartamenty (164 m2 do 181 m2) od 1,133000 USD
  • 4 + 1 apartamenty (221 m2) z 1,530,000 USD

Plan płatności:

  • Płatność zaliczkowa 30%
  • Bezinteresowne raty do 30 miesięcy!

Zniżka w wysokości -% jest możliwa z pełną płatnością.

Zakończenie budowy: Q4 2027

Rozwinięta infrastruktura kompleksu

Kompleks zbudowany jest na 34000 m ² i obejmuje:

  • 10 bloków po 24 piętrach
  • 2000 apartamentów
  • 65% terytorium przeznacza się na projektowanie krajobrazu i krajobrazu

Większość apartamentów oferuje malownicze widoki na las - cieszyć się pięknem przyrody bez opuszczania domu.

Powody obejmują:

  • 4 odkryte i 2 kryte baseny
  • Nieskończoność basen na najwyższym piętrze z panoramicznym widokiem
  • Nowoczesne centrum fitness
  • Joga i studio Zen
  • Klub bokserski
  • Studio sztuki
  • Obszary współpracy
  • Ścieżki spacerowe i spacerowe
  • Obszary relaksacyjne
  • Łaźnia turecka, sauna, spa i łaźnia parowa
  • Place zabaw dla dzieci
  • Stylowe lobby i odbiór
  • Windy pasażerskie i towarowe
  • 24-godzinna ochrona i nadzór wideo

Korzyści z mieszkania

Każdy apartament jest zaprojektowany z uwzględnieniem szczegółów i funkcji:

  • Szafa
  • Łazienka
  • Balkon z widokiem na las lub miasto
  • System inteligentnego domu
  • Interkom wideo
  • Stalowe drzwi wejściowe
  • Kabina prysznicowa
  • Wysokiej jakości płytki ceramiczne
  • Dekoracyjne sufity podwieszane
  • Nowoczesne systemy Oświetlenie

Wygodne położenie

Kompleks mieszkalny RAMS Park House Maslak znajduje się w samym sercu Istambułu, dzielnicy kulturalnej i rozrywkowej. Położony między Istinye Park i Wadi Istambuł, znajduje się w doskonałej lokalizacji w regionie, zaledwie 5 minut od ITU i 8 minut od RAMS Park Stadium.

Dzięki wygodnemu dostępowi do autostrady TEM i ulicy Büyükdere, przystanki autobusowe metra i wahadłowca w odległości spaceru, oraz cztery oddzielne wejścia i wyjścia, RAMS Park House Maslak oferuje bezpośredni dostęp do wszystkich głównych tętnic transportowych miasta.

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych atrakcji:

  • 250 m - Stacja metra
  • 350 m - Maslak Business Center
  • 2.3 km - Centrum Handlowe Vadi Istanbul
  • 4 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
  • 5.6 km - Centrum Handlowe w Parku Stinye i autostrada TEM
  • 6 km - 15 lipca Most Męczenników
  • 27 km - Istanbul International Airport
  • 37 km - Sabiha Gökçen Airport

Po co kupować mieszkanie w Rams Park House?

  1. Nadaje się do pobytu w Turcji i obywatelstwa
  2. Atrakcyjność inwestycji: Prestiżowa dzielnica Sariyer i bliskość centrum biznesowego Maslak gwarantują wzrost wartości nieruchomości
  3. Wysoki popyt na wynajem: Kompleks jest odpowiedni zarówno dla turystów i podróżujących służbowo
  4. Jakość życia: Połączenie przyrody, rozwiniętej infrastruktury i bezpieczeństwa
  5. Nowoczesna technologia: Inteligentny system domu i wideo intercom zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
  6. Różnorodność zajęć rekreacyjnych: Od sportu po warsztaty twórcze - wszystko jest w kompleksie.

Nie przegap szansy posiadania mieszkania w Rams Park House!

Skontaktuj się z nami:

  • Szczegółowe informacje na temat planów i cen
  • Harmonogram przeglądania online lub offline
  • Poznaj warunki zakupu i opcje finansowania.

Dlaczego wybrałeś Sariyera, Maslak?

  • Bliskość do natury: Kompleks jest otoczony lasem - czyste powietrze i malownicze widoki każdego dnia;
  • Wygodne położenie: łatwy dostęp do centrum miasta przez główne autostrady;
  • Prestiżowa okolica: Sariyer jest jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu;
  • Potencjał do oceny nieruchomości: obszar aktywnie się rozwija.

