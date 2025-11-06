Kompleks mieszkalny Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkalnym Rams Park House
Posiadamy mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym po północnej stronie Stambułu - w dzielnicy Maslak w Sarıyer.
Koncepcja Sky przez RAMS Park House Maslak podnosi życie do nowego poziomu. Sky Pool oferuje doświadczenie poza codziennością, pozwalając unosić się wśród chmur i podziwiać majestat panoramy Stambułu.
Sky Lounge podnosi komfort i elegancję na nowy poziom, tworząc możliwości tworzenia specjalnych wspomnień z bliskimi w tętniących życiem przestrzeniach publicznych w sercu miasta. RAMS Park House Maslak oferuje unikalną perspektywę życia na szczycie miasta z jego Sky Concept.
Apartamenty na sprzedaż
- 1 + 1 apartamenty (53 m2 do 70 m2) z 353000 USD
- 2 + 1 apartamenty (93 m2 do 142 m2) z 610 000 USD
- 3 + 1 apartamenty (164 m2 do 181 m2) od 1,133000 USD
- 4 + 1 apartamenty (221 m2) z 1,530,000 USD
Plan płatności:
- Płatność zaliczkowa 30%
- Bezinteresowne raty do 30 miesięcy!
Zniżka w wysokości -% jest możliwa z pełną płatnością.
Zakończenie budowy: Q4 2027
Rozwinięta infrastruktura kompleksu
Kompleks zbudowany jest na 34000 m ² i obejmuje:
- 10 bloków po 24 piętrach
- 2000 apartamentów
- 65% terytorium przeznacza się na projektowanie krajobrazu i krajobrazu
Większość apartamentów oferuje malownicze widoki na las - cieszyć się pięknem przyrody bez opuszczania domu.
Powody obejmują:
- 4 odkryte i 2 kryte baseny
- Nieskończoność basen na najwyższym piętrze z panoramicznym widokiem
- Nowoczesne centrum fitness
- Joga i studio Zen
- Klub bokserski
- Studio sztuki
- Obszary współpracy
- Ścieżki spacerowe i spacerowe
- Obszary relaksacyjne
- Łaźnia turecka, sauna, spa i łaźnia parowa
- Place zabaw dla dzieci
- Stylowe lobby i odbiór
- Windy pasażerskie i towarowe
- 24-godzinna ochrona i nadzór wideo
Korzyści z mieszkania
Każdy apartament jest zaprojektowany z uwzględnieniem szczegółów i funkcji:
- Szafa
- Łazienka
- Balkon z widokiem na las lub miasto
- System inteligentnego domu
- Interkom wideo
- Stalowe drzwi wejściowe
- Kabina prysznicowa
- Wysokiej jakości płytki ceramiczne
- Dekoracyjne sufity podwieszane
- Nowoczesne systemy Oświetlenie
Wygodne położenie
Kompleks mieszkalny RAMS Park House Maslak znajduje się w samym sercu Istambułu, dzielnicy kulturalnej i rozrywkowej. Położony między Istinye Park i Wadi Istambuł, znajduje się w doskonałej lokalizacji w regionie, zaledwie 5 minut od ITU i 8 minut od RAMS Park Stadium.
Dzięki wygodnemu dostępowi do autostrady TEM i ulicy Büyükdere, przystanki autobusowe metra i wahadłowca w odległości spaceru, oraz cztery oddzielne wejścia i wyjścia, RAMS Park House Maslak oferuje bezpośredni dostęp do wszystkich głównych tętnic transportowych miasta.
Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych atrakcji:
- 250 m - Stacja metra
- 350 m - Maslak Business Center
- 2.3 km - Centrum Handlowe Vadi Istanbul
- 4 km - Fatih Sultan Mehmet Bridge
- 5.6 km - Centrum Handlowe w Parku Stinye i autostrada TEM
- 6 km - 15 lipca Most Męczenników
- 27 km - Istanbul International Airport
- 37 km - Sabiha Gökçen Airport
Po co kupować mieszkanie w Rams Park House?
- Nadaje się do pobytu w Turcji i obywatelstwa
- Atrakcyjność inwestycji: Prestiżowa dzielnica Sariyer i bliskość centrum biznesowego Maslak gwarantują wzrost wartości nieruchomości
- Wysoki popyt na wynajem: Kompleks jest odpowiedni zarówno dla turystów i podróżujących służbowo
- Jakość życia: Połączenie przyrody, rozwiniętej infrastruktury i bezpieczeństwa
- Nowoczesna technologia: Inteligentny system domu i wideo intercom zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
- Różnorodność zajęć rekreacyjnych: Od sportu po warsztaty twórcze - wszystko jest w kompleksie.
Nie przegap szansy posiadania mieszkania w Rams Park House!
Skontaktuj się z nami:
- Szczegółowe informacje na temat planów i cen
- Harmonogram przeglądania online lub offline
- Poznaj warunki zakupu i opcje finansowania.
Dlaczego wybrałeś Sariyera, Maslak?
- Bliskość do natury: Kompleks jest otoczony lasem - czyste powietrze i malownicze widoki każdego dnia;
- Wygodne położenie: łatwy dostęp do centrum miasta przez główne autostrady;
- Prestiżowa okolica: Sariyer jest jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic Istambułu;
- Potencjał do oceny nieruchomości: obszar aktywnie się rozwija.