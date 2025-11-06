Mieszkanie w nowym budynku in Güneşli Istanbul

Avrupa Konutları Güneşli - Modern Lifestyle in the Heart of European Istambuł położony w Güneşli - Bağcılar, jednej z szybko rozwijających się dzielnic po stronie Europy Stambułu, Avrupa Konutları Güneşli przez Artaşnşaat oferuje nowy standard życia miejskiego. Projekt łączy zieleń, spokój i dostępność - będąc blisko głównych autostrad, stacji metra i centrów handlowych - aby stworzyć doskonale zrównoważone środowisko mieszkalne.
Avrupa Konutları Güneşli oferuje szeroką gamę typów apartamentów, aby zaspokoić wszelkie potrzeby: od 1 + 1 stylowe jednostki dla nowoczesnych osób, 2 + 1 i 3 + 1 apartamenty rodzinne, do 4 + 1 premium rezydencje przeznaczone do przestronnego i eleganckiego życia. Każdy apartament posiada duże balkony, okna panoramiczne i inteligentne układy, które maksymalizują komfort, światło i prywatność.
Główne cechy preparatu Avrupa Konutları Güneşli
Nowoczesna architektura z wysokim wykończeniem.
Inteligentna infrastruktura domowa i zintegrowane systemy kontroli.
Rozległe tereny zielone i ogrody krajobrazowe.
Oddzielne baseny dla mężczyzn, kobiet i dzieci.
W pełni wyposażona siłownia, sauna i pokoje parowe.
Chodzenie i bieganie po całym kompleksie.
Place zabaw dla dzieci i rodzinne strefy relaksu.
24 / 7 bezpieczeństwo z zaawansowanymi systemami monitorowania.
Parking kryty i profesjonalna obsługa techniczna.
Kwalifikujący się do obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycje w nieruchomości.