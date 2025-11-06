Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.
В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится.
Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море. Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демиирташе.
Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукт. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.
В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а набережной можно посидеть в рест.
В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.
Вжилом комплексе представлены квартиры планировкой:
Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:
Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установленая кухнся с гранитной. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.
Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.