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Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Turcja
od
$117,463
;
14
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ID: 1879
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.03.2023

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Demirtaş

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    Dom został ukończony
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
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Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладится.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демиирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрукт. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а набережной можно посидеть в рест.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими территориями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

Вжилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1 + 1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установленая кухнся с гранитной. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

Lokalizacja na mapie

Demirtas, Turcja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Transport

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Kompleks mieszkalny Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Turcja
od
$117,463
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