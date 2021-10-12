W dniu 15 września 2021 roku Parlament Europejski zatwierdził zmiany w niebieskiej karcie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Zmiany są wynikiem wieloletnich negocjacji pomiędzy kilkoma instytucjami europejskimi. Przyjęte zmiany znacznie złagodziły wymogi wobec posiadaczy niebieskiej karty. Podejmując tę decyzję, Europa pokazała, że zamierza przyciągnąć jak najwięcej wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jest to szczególnie istotne teraz, gdy w większości krajów zachodnich panuje silna konkurencja o talenty.

Wprowadzone zmiany

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski sprawiły, że niebieska karta stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla wysoko wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Mają oni teraz możliwość zawarcia umowy o pracę na minimum 6 miesięcy, a nie jak dotychczas na 12 miesięcy. Ponadto próg wynagrodzenia dla oferowanego stanowiska został obniżony ze 150% do średniej kwoty, jaką specjalista mógłby zarobić w wybranym kraju UE na tym stanowisku.

Ponadto zniesiono przepisy pozwalające posiadaczom niebieskiej karty na przemieszczanie się w obrębie UE pod warunkiem, że pracowali na tym samym stanowisku przez ponad 12 miesięcy. Podczas przeprowadzki można teraz również zabrać ze sobą uprawnionych członków rodziny.

Opinia eksperta

Według Ilvy Johansson, komisarz UE do spraw wewnętrznych, debata na temat potrzeby złagodzenia wymogów niebieskiej karty rozpoczęła się 14 września. W rezultacie podjęte zostały decyzje, w których UE podkreśliła swoje zainteresowanie wysoko wykwalifikowanymi specjalistami.

Zdaniem unijnego komisarza inicjatywa ta pomoże naprawić obecną sytuację, w której Stary Świat przegrywa wyścig o talenty z Nową Zelandią, Australią i USA. Były one w stanie przyciągnąć więcej wysoko wykwalifikowanych pracowników, ponieważ stworzyły dla nich bardziej atrakcyjne warunki pracy.

Kilka danych statystycznych

Niebieska karta została wprowadzona w 2009 roku. Jest obecnie dostępna w 25 z 27 państw członkowskich UE, przy czym Irlandia i Dania zrezygnowały z niej. O niebieską kartę mogą ubiegać się osoby wykonujące określone zawody, takie jak dziennikarze, biznesmeni, prawnicy, lekarze i inżynierowie.

W 2019 roku UE przyznała 36 800 niebieskich kart. Najwięcej zezwoleń wydano w Niemczech dla wysoko wykształconych specjalistów. Polska i Francja zajęły drugie i trzecie miejsce. Warto zauważyć, że w 2019 roku najwięcej niebieskich kart w tym samym roku otrzymali Hindusi i Rosjanie — odpowiednio 9400 i 2600.