Gonio, Gruzja

od €60,022

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Elitarny kompleks mieszkaniowy Residence od dewelopera Gumbati, położony nad brzegiem morza, 15 minut od centrum Batumi. Z własną nowoczesną infrastrukturą. Rezydencja składa się z dwunastopiętrowego budynku z dwoma wejściami. Budynek przyciąga nowoczesnym rozwiązaniem architektonicznym. Mieszkanie można kupić w układzie studyjnym lub jedno- lub dwupokojowym. Cena obejmuje naprawę i instalację niezbędnych mebli i sprzętu. Kompleks ma nadzór wideo. Recepcja czynna jest przez całą dobę, zapewniając komfortowy pobyt i relaks. Na terenie LCD znajdują się miejsca rozrywki i dwupiętrowy podziemny parking. Terytorium jest zagospodarowane. Infrastruktura: - Spa; - kawiarnia; - restauracje; - basen odkryty; - bar; - Kino na świeżym powietrzu; - centrum fitness; - Sklepy. Napisz do nas lub zadzwoń, a my opowiemy o najbardziej dochodowych ofertach rynku nieruchomości w Gruzji! Konsultacja jest BEZPŁATNA!