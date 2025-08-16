Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Zabbar, Malta

nieruchomości komercyjne
6
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne w Zabbar, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Historyczny Palazzo w Zabbar z kilkoma pokojami otacza dziedziniec Majestic Tylna część Pala…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się