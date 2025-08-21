Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Southern Region, Malta

12 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
A one-of-a-Kind 15th-Century Palazzo w Qormi Rzadki kawałek Maltańskiego Dziedzictwa Ten ni…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Qrendi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qrendi, Malta
Sypialnie 1
Ten historyczny Palazzo ponad 400 lat ma majestatyczne Torri z bastion murowanych pokoi Ta z…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Wspaniały nienawrócony Palazzo w sercu Zebbug Ten nieprzekształcony Palazzo, położony w sam…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Palazzo w poszukiwanej miejscowości Zebbug do sprzedaży w formie muszli To stanie się 4 sypi…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Qrendi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qrendi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
•Ten palazzo był pracowity z miłości i jest jednym z niewielu Palazzo, który został przywróc…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Luqa, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Unikalny Palazzo w tej pięknej i spokojnej miejscowości Luqa znajduje się w pobliżu wszystki…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piękny Palazzino został poddany rozległej renowacji przez obecnych właścicieli, aby zachować…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Obiekt został przebudowany strukturalnie, pozwolenia na 16 pokojowy hotel butikowy składając…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Piękny Palazzo własnością Noble rodziny z 1600 s zbudowany na 1 tumolo ziemi z dalszych 5 tu…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wspaniały 340 lat, 3-piętrowy dom w Qormi wsi rdzeń. 17 pokoi, centralny dziedziniec, 5 poko…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Zebbug, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Zebbug, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Położony w Zebbug, ta piękna nieruchomość została zaprojektowana na zamówienie Wielkiego Mis…
Cena na żądanie
Nieruchomości inwestycyjne w Qormi, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Qormi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Qormi (San Gorg Area) - Jeden z rodzaju Grand Palazzo pełen affresci, położony w samym sercu…
Cena na żądanie
Typy nieruchomości w Southern Region.

