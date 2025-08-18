Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Lokale Biurowe w Northern Region, Malta

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe w Gharghur, Malta
Pomieszczenie biurowe
Gharghur, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Przestrzeń biurowa zlokalizowana w doskonałej lokalizacji w Gharghur
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe w Mosta, Malta
Pomieszczenie biurowe
Mosta, Malta
Wewnętrzna powierzchnia biurowa 350m ² + 50m ² w Mosta. Oferowany w umeblowanym stanie, goto…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
