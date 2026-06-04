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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Northern Region, Malta

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nieruchomości komercyjne
116
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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne w Xemxija, Malta
Nieruchomości inwestycyjne
Xemxija, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Ten znakomity Palazzo w Wardija znajduje się w eleganckiej miejscowości na północnej Malcie.…
Cena na żądanie
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