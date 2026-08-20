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Mieszkania na sprzedaż w rejon miejski Szawle, Litwa

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Szawle
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5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Szawle, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Szawle, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 1/2
SPRZEDAŻ 28,55 KV. OGÓLNE: - Room App: 1; - Powierzchnia całkowita: 28,55 m2; - Kuchnia 6.1…
$11,589
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Szawle, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Szawle, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Piętro 6/12
Sprzedane spacja i wyhodowane, ale 2 cables! Dyspensacja lub regeneracja mogą być podjęte p…
$92,920
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Agencja
Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Szawle, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Szawle, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 5/5
PARKYDAM 3 K. ALE W PÓŁNOCNYM OBSZARZE DNI ZASADY: WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Po głównych …
$110,274
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Agencja
Capital
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Szawle, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Szawle, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 5/5
MODERNUS 3 KAPSUŁKI Z KAPITAŁEM I LOKACJĄ PUIKII Czy... Przestronny, jasny i strategicznie z…
$178,589
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Szawle, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Szawle, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
CENTRUM KRÓLESTWA PÓŁNOCNEGO WYSTĄPIONY W DRUGIEJ GŁOWIE 3 KARBAYS ZASADY: ✅ Apartament w c…
$96,881
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon miejski Szawle, Litwa

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