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Mieszkania na sprzedaż w rejon solecznicki, Litwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Koleśniki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Koleśniki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/5
Sprzedane 2 Cables, w miejscu drogi, w okrężnicy, w tej chwili! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ …
$68,381
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w rejon solecznicki, Litwa

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