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Domy na sprzedaż w starostwo niemieskie, Litwa

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7 obiektów total found
Dom w Doliny, Litwa
Dom
Doliny, Litwa
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
SPRZEDAŻY 170 KV.M, JEDEN HAUTE, JAKOŚĆ DOMOWY Z CZĘŚCIĄ APDAILI I DZIENNIKIEM 10 ARAS - BAT…
$450,969
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy należy jakość dwóch żywych mieszkańców / pasywne strony? WNIOSKI ANANANO QUARTALE - NOW…
$436,627
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawane dla jednowłosa 102 KVM nie powinny być przewożone. Szukając komfortowych, nowoc…
$258,603
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy dostajesz dożywotnią, żywą kalorię i punkt pasylowy? SPRZEDAŻ NOWEJ BUDOWY, JEDEN INDYW…
$417,349
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Trzęsie się pan individual installated in the residence of household or language but? 10-le…
$286,348
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Dom w Ogrodniki, Litwa
Dom
Ogrodniki, Litwa
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ UTRZYMANIA szybko rosnący obszar A + + domów klasy, z PILNA APDAILA i wyposażone w …
$368,658
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Agencja
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Dom w Wielkie Sioło, Litwa
Dom
Wielkie Sioło, Litwa
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 1
Czy należy jakość dwóch żywych mieszkańców / pasywne strony? WNIOSKI ANANANO QUARTALE - NOW…
$441,808
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo niemieskie, Litwa

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