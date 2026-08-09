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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon możejski, Litwa

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Możejki
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6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
PREZENTACJA ALOKACJI PATTERNA I FUNKCJONOWANIA (ODONOLOGIA) _ _ _ _ _ _ OGÓLNE: - Adres: Nap…
$104,337
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Nieruchomości komercyjne 838 m² w Siady, Litwa
Nieruchomości komercyjne 838 m²
Siady, Litwa
Powierzchnia 838 m²
Piętro 1
PRZEDSTAWIONE ZAWODOWE KOMPLEX HANDLOWY (KVAD 669,22) Z INDYWIDUALĄ I INNĄ BUDOWĄ _ _ _ _ _ …
$576,419
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
PRAGNĄC ZAPROWADZAĆ ZAGROŻENIA HANDLOWE W PIERWSZYM KRAJU GŁÓWNYM MIESIĘCY. NOWY, ZRÓWNOWAŻO…
$75,355
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
PREZENTACJA PATLOS W CENTRUM MIKRORAJONU ALOKACJE RÓŻNE MOŻE BYĆ STOSOWANE - DZIAŁANIA MEDYC…
$102,572
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Nieruchomości komercyjne 68 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 68 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
WYNAJEM LUB SPRZEDAŻ PATLALPOS HANDLOWYCH NA WIDOCZNEJ GŁOWIE, CENTRUM MIKRORAJONU. WYNAJEM …
$170,953
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Nieruchomości komercyjne 51 m² w Możejki, Litwa
Nieruchomości komercyjne 51 m²
Możejki, Litwa
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ KIRPILA - SPRZEDAŻ GRECJA Obiekt o powierzchni 50 m2 nadaje się do działalności ko…
$77,499
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