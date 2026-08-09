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Mieszkania na sprzedaż w rejon możejski, Litwa

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Możejki
9
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10 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 4 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 4
Powierzchnia 88 m²
Piętro 5/5
Wysyłanie majora, budowa czterech opakowań. PAŃSTWO PARKA MONTENEGRO I SOUGHT, LAUBAI PUKI L…
$75,355
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Mieszkanie 3 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 5/5
W pełni umeblowane, przytulne i ekonomiczne 3 pokoje apartament do wynajęcia w centrum miast…
$118,249
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Mieszkanie 3 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 59 m²
Piętro 5/5
Trzy cables powinny być wysłane do serca. - Pisz w całości, akcje w korridorze - WITRUS KONT…
$81,469
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ 2 KAPSUŁEK W OBECNOŚCI OGÓLNE: • Adres: Gamchių g. 25, Mažeikiai • Wysokie: 5 / 5 …
$54,487
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Mieszkanie 2 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ 2 KABA. ALE 5 / 5 - AME SODE G.9 UWAGI RETAIL Możliwość zakupu za pomocą pożyczki u…
$63,475
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Mieszkanie 2 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ Z 2 KAPSUŁKAMI Z KONTROLI OTRZYMANEJ W NIE 2 pokoje apartament do wynajęcia w Maže…
$45,583
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Capital
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Mieszkanie 1 pokój w Możejki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Możejki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/5
SPRZEDAŻ KASTLI 1 ZAWIERAJĄCEJ KONTROLĄ 1 pokojowe mieszkanie do wynajęcia w Mažeikiai, Naf…
$45,077
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Mieszkanie 1 pokój w Możejki, Litwa
Mieszkanie 1 pokój
Możejki, Litwa
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/9
SPRZEDAŻ 1 KABA. Ale 4 piętro SODES G.11 INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: SODYG. 11, Mažeikia…
$36,233
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Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Możejki, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Możejki, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
PRZEDSTAWIONE REGULACJE, CONSEQUENCE 2 ANGLE. Ale. BUTTER PRZEDSTAWIONY Z KOMPONENTAMI I TEC…
$48,437
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Capital
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Mieszkanie 3 pokoi w Wieksznie, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Wieksznie, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 4/5
SPRZEDAŻ SPRZEDAŻY, ROZWÓJ, 3 KAMB. Ale. INFORMACJE OGÓLNE Lokalizacja: Mažeikai, Friendshi…
$64,962
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Parametry nieruchomości w rejon możejski, Litwa

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