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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon miejski Kłajpeda, Litwa

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Kłajpeda
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17 obiektów total found
Zakład produkcyjny 2 803 m² w Kłajpeda, Litwa
Zakład produkcyjny 2 803 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 2 803 m²
Nieruchomość komercyjna jest oferowana na sprzedaż na terytorium portu morskiego Klaipeda, j…
$1,61M
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Nieruchomości komercyjne 127 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 127 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2
WYZNACZENIE 127kv / m {C: $aaccff} Tłumaczenie: W centrum Klaipeda, w pobliżu Avena Mažvydas…
$262,287
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Nieruchomości komercyjne 58 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 58 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
Świetna inwestycja! Idealne miejsce dla nowej kliniki lub biura! Teraz używany jako firma pr…
$243,454
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Nieruchomości komercyjne 65 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3
Pomieszczenia administracyjne z podziemnym parkingiem są sprzedawane w centrum Klaipeda, H. …
$123,625
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Nieruchomości komercyjne 485 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 485 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 485 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ 485 WIEDZI. Pan Buildings z odrobiną ziemi na skrzacie! HANDEL, PRZECHOWYWANIE I AD…
$1,14M
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 144 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 144 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 144 m²
Piętro 3
PROJEKT ADMINISTRACJI W CENTRUM MIESTO {C: $aaccff} Tłumaczenie: Pomieszczenia są sprzedawa…
$377,353
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 268 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 268 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 268 m²
Piętro 1
Pomieszczenia są sprzedawane w bardzo mobilnej lokalizacji, Drejonės str. Klaipeda. Istnieją…
$394,163
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 1 072 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 1 072 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 1 072 m²
Piętro 1
SPRZEDAŻ HANDLOWYCH, PRODUKCJI, SKŁADOWANIA CZĘŚCI (BWAD 1071.53), FLASH MIESTE, HEAT PL. P…
$826,501
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 729 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 729 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 729 m²
Sprzedawane są obiekty przemysłowe i administracyjne na terenie portu Klaipeda State. W piwn…
$482,270
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 68 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 68 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1
INDYWIDUALNY DOSTĘP DO OBSZARU INWESTYCYJNEGO W CENTRUM CYWILNYM {C: $aaccff} Tłumaczenie: S…
$168,099
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Capital
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Nieruchomości komercyjne 63 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 63 m²
Piętro 3
Komnaty administracyjne są sprzedawane w centrum Klaipeda, H. Manto ul. 40! ZASADY CELU: • …
$121,270
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 134 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 134 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 134 m²
SPRZEDAŻ 32 lata PATCHY KAVINOBAROBAROWE Z WYPOSAŻENIEM WIZOWYM I CENTRUM SZKOLENIA PRZEDSIĘ…
$428,777
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 49 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 49 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2
MAKING HANDLOWE PATCHES at the CRAFT, HEAT PL. 40C Część 1 / 2 lokali handlowych (drugie pi…
$62,683
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Agencja
Capital
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Nieruchomości komercyjne 7 400 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 7 400 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 7 400 m²
Wielofunkcyjne pomieszczenia do handlu, biura i przechowywania w nowym kompleksie w Klaipeda…
$3,973
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Nieruchomość komercyjna na terenie portu w Kłajpedzie w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomość komercyjna na terenie portu w Kłajpedzie
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 2 803 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Nieruchomość komercyjna na terenie portu w Kłajpedzie – jednym z największych h…
$1,64M
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Agencja
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Nieruchomości komercyjne 13 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 13 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 13 m²
Podziemny parking znajduje się w centrum miasta Klaipeda. parking w podziemnym parku w centr…
$13,676
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Nieruchomości komercyjne 109 m² w Kłajpeda, Litwa
Nieruchomości komercyjne 109 m²
Kłajpeda, Litwa
Powierzchnia 109 m²
Piętro 3
W LOADER MICRO MICRORAJONE, ALOKACJE PRODUKCYJNE I ADMINISTRACYJNE. Pokoje w jednym budynku:…
$139,042
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