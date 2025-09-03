Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Gudele, Litwa

3 obiekty total found
Dom w Gudele, Litwa
Dom
Gudele, Litwa
Powierzchnia 736 m²
Liczba kondygnacji 2
Gudelius Manor budynki (Svirnas i dwie beczki) są sprzedawane. Budynki potrzebują naprawy. D…
$58,184
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Gudele, Litwa
Dom
Gudele, Litwa
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ SODYSU - JEDNOSTKA DOMOWA W OBSZARZE PASAŻERÓW Adres: Oakuolų g. 8, Gudelii, Anykšč…
$52,053
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Dom w Gudele, Litwa
Dom
Gudele, Litwa
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedał dom w GWINEA, 15 minut drogi od Vilnius. Dom jest nowo wybudowany, komfortowo i pię…
$488,927
Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
