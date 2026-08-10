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Mieszkania na sprzedaż w starostwo Elektreny, Litwa

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Elektreny
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4 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/4
BUDYNK NA PRZEWOŹNIKU GÓRY ELEKTRYCZNEJ - ŻYCIE NOWYCH ŻYWNOŚCI! KOLUMNY, STRATEGICZNY OLEP …
$104,617
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Capital
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Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
www.sarkiniai en SPRZEDAŻ NOWYCH BUDYNKÓW W ELEKTRYCZNOŚCI Nowe apartamenty na sprzedaż w p…
$115,351
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Mieszkanie 3 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 3 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/9
W cichym i pięknym miejscu w Elektrėnai, Friendship Street 11, nowo umeblowane trzypokojowe …
$163,730
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Agencja
Capital
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Elektreny, Litwa
Mieszkanie 2 pokoi
Elektreny, Litwa
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Apartament ma 61.90 m kw / m TeRASA na dachu, tego…
$217,254
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w starostwo Elektreny, Litwa

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